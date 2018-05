Vil du reise et sted ikke «alle» har vært? Vi gir deg alternativene

Herman Mull (24) gikk fra D til A i snitt. Her er eksamenstipsene hans

Fjell og fossefall kan ta pusten fra deg. Geiranger har likevel erkjent at de må ha mer å by på enn bare vakker utsikt.

Det sies at alle bør oppleve Roma i løpet av livet. En kan si det samme om London, Paris og New York. Nordmenn er et bereist folk som har sett mye, og mange har sine storfavoritter de reiser til igjen og igjen.

Vi ba vårt reisepanel om tips til alternative reisemål. Her er deres svar:

Ikke New York, men … Boston

Vi vil aldri bli ferdig med New York, men at det nå har pågått direkteflyvninger fra Norge til Boston i flere år, viser at det er plenty her til å konkurrere med sin gigantiske nabo i sør. Byen leverer på de fleste områder, enten temaordet er mat, kultur, sport, historie eller uteliv.

Reiser du om sommeren, venter noen av landets beste strender på Cape Cod, bare en fergetur unna. Ankommer du rundt St. Patricks Day i mars, får du bli med på en av landets heftigste folkefester. Og etter alt dette – får du fremdeles kløe etter New York – er du uansett ikke mer enn en kjapp togreise unna.

Anbefalt av Axel Munthe-Kaas Hærland

Ikke Athen, men … Thessaloniki

Athen er en naturlig del av dannelsesreisen, men det er også en by mange av oss assosierer med evigvarende larm, trafikk og varme.

Athens søsterby Thessaloniki i nord, derimot, har en fantastisk matkultur, sjøutsikt i særklasse, kort vei til minneverdige øyer, et yrende natteliv og en brøkdel av turistene – til tross for å være den nest største byen i Hellas.

Anbefalt av Axel Munthe-Kaas Hærland

Ikke Edinburgh, men … Glasgow

Glasgow har lenge hatt rykte på seg for være røff, fargeløs og en annenrangs kulturby i forhold til hovedstaden Edinburgh. Denne oppfatningen er det på høy tid å arkivere i historiens papirkurv.

Her finner du nok minneverdige hoteller, restauranter, uteliv og museer til å rettferdiggjøre gjentatte besøk – og det blir flere og flere for hvert år som går.

Er du glad i konserter, finnes det knapt et annet sted du bør oppholde deg i Europa. Det hjelper også at Glasgows lokalbefolkning lever opp til sitt rykte som en av landets – og Storbritannias – vennligste.

Anbefalt av Axel Munthe-Kaas Hærland

Ikke Tokyo, men ... Seoul

Det er absolutt ingenting galt med Tokyo i Japan, bortsett fra at «alle» har vært der. Det er ikke tilfelle med supertrendy Seoul. Nye hippe nabolag dukker opp hvert eneste år, og det skjer mye spennende på restaurant- og utelivsfronten i den sørkoreanske hovedstaden.

En av Norges mest bereiste menn, Gunnar Garfors, mener at «byen som aldri sover», kanskje er den mest undervurderte storbyen i Asia, hvis ikke i verden.

Raskeste rute går via Helsinki eller Moskva, men med mange alternativer fra store deler av Europa. Og ifølge ryktene snuser også SAS på byen. Skynd deg før «alle» skal dra.

Anbefalt av Gunnar Garfors

Reiseekspertene Axel Munthe-Kaas Hærland: Frilansjournalist på reisefot store deler av året. Levere artikler til blant annet Vagabond, Aftenposten, Fædrelandsvennen, Adresseavisen, Sunnmørsposten, iTromsø, Stavanger Aftenblad og Romsdals Budstikke. Nytt medlem av vårt eget reisepanel. Gunnar Garfors: Journalist og forfatter. Har reist til alle verdens land minst én gang. Stadig på reisefot. Er en del av vårt reisepanelet. Christine Frang: Har besøkt over 100 land og bor nå i Italia. Er en del av vårt faste reisepanel. Jon Berg: Reise- og kokebokforfatter. Har skrevet en rekke bøker om matreiser fra flere land.

Ikke Barcelona, men ... Madrid

Madrid er blitt det nye mateldoradoet i Spania – den spanske hovedstaden er et av de mest spennende stedene for matopplevelser.

Madrid er en åpenbaring av spennende mat- og vinopplevelser. Barcelona har helt enestående barer og restauranter, men det blir ofte trangt om plassen og ikke minst dyrt. I Madrid finner du lett fantastiske steder blant boligområdene midt i sentrum. Her kan du spise og drikke på toppnivå til en svært billig penge, og det er ikke vanskelig å finne et ledig bord.

Anbefalt av Jon Berg

Ikke Toscana, men ... Puglia

Toscana er et svært populært reisemål for nordmenn, men Puglia er vel så spennende. Regionen er også perfekt for bilferie.

Stikkord for herlige Puglia: Mat, vin, olivenolje, hyggelige landsbyer, Italias vakreste kyst og bademuligheter. Sørlig varme og gjestfrihet, og hyggelig prisnivå. Stikk også innom den lille byen Alberobello, som er berømt for hvite kalksteinshus med kjegletak, kalt trulli.

Lei bil og ta en svipptur til fantastiske Matera i Puglias naboregion Basilicata. Byen er europeisk kulturhovedstad 2019. De oppgraderte byen noe enormt sist jeg var der i november og er muligens den vakreste byen jeg har sett!

Anbefalt av Christine Frang

Ikke Paris, men ... Lyon

Sammenlignet med Paris er det ikke mange som finner veien til Frankrikes midtpunkt og kulinariske hovedstad: Lyon. Det er i grunnen merkelig.

Byen ligger kun to timer på hurtigtoget TGV fra Paris eller halvannen time fra rivieraen gjennom Provence. Lyon har også egen flyplass.

Her finner du brosteinsbelagte gater i den livlige gamle bykjernen, full av små, sjarmerende «bouchons», som den tradisjonelle bistroen kalles her, live musikk og små, kuriøse butikker. Det serveres skikkelig fransk bondekost med fokus på innmat og god lokal vin.

Paul Bocuses hjemby er definitivt et reisemål for de mat- og vinglade, men Frankrikes nest største by skuffer heller ikke når det kommer til kunst, arkitektur, og shopping.

Ta trappen opp til den gamle bydelen Croix-Rousse. Den var en gang full av silkeveverier, i dag byens trendy hjerte med fargerike markeder og hipsterkafeer. Byens hovedpulsåre, Presque-île, ligger på en lang «øy» skvist mellom elvene Rhône og Saône. En bred aveny midt i flankeres av staselig 1900-tallsarkitektur som rommer de største motehusene, kjedebutikkene og et utvalg museer.

En av Europas største byparker finnes også her. Den rommer blant annet en dyrehage, en stor innsjø, mange tilbud for barn og kilometere med stier.

Byen befinner seg i Rhone-dalen, og det mangler ikke på spennende dagsutflukter til vingårder, hyggelige landsbyer eller sykkelstier.

Anbefalt av Christine Frang