Vingårder, månelandskap og gigantiske furutrær. Denne landsbyen viser en helt ny side av Tenerife.

Det siste tiåret er Harlem blitt et av New Yorks mest trendy og ettertraktede nabolag.

Har du besøkt USAs raskest voksende by? Det er her det skjer

Etterlyser ordning for bonuspoeng. Advokat tror mange kommer til å bryte loven.

En Oscar-nominasjon har gjort et forlatt russisk fiskevær til verdens minst sannsynlige turistattraksjon

Saken oppdateres.

TENERIFE: En liten håndfull mennesker stiger av lokalbussen som går fra Los Cristianos til Vilaflor.

Den relativt svingete veien har ført oss opp til Spanias høyeste beliggende landsby, 1400 meter over havet: Vilaflor.

Bussturen tar bare en halv times tid, men på grunn av høyden er det friskere idet vi hopper av bussen ved inngangen til den lille byen.

Ta beina fatt

Landsbyen er et godt utgangspunkt for vandreturer i fjellene mot Teide.

Turistene har gode tursko og strener i retning stien Paisaje Lunar eller «månelandskapstur».

Steinformasjonene underveis er spesielle og kan minne om et slags månelandskap omringet av furuskog.

Den nesten syv kilometer lange vandreturen starter her og går oppover (utelukkende oppover) i flere kilometer før en blir belønnet med utsikt på slutten. Det frister, men det blir med tanken. En liten tur i landsbyen får holde denne varme dagen.

800 år gammel furu

Et lite stykke ut av landsbyen på veien mot Teide ligger en enorm furu. Hvor stor kan egentlig en furu bli? Vi måtte reise og se.

Et tysk reisefølge stiller velvillig opp og forsøker å nå rundt den ni meter tykke stammen.

De klarer det ikke, men det illustrerer mer enn godt nok hvor vanvittig tykk furuen er. Navnet klinger derfor bra: Pino Gordo (direkte oversatt til tykk furu).

Rett over veien står lillesøsteren til kanarifuruen. Den er også gigantisk, med to store armer som strekker seg oppover. Men den blir likevel liten sammenlignet med Pino Gordo.

Pino Gordos trekrone ruver over 45 meter i luften. En må legge seg på bakken for å få en følelse av hvor høyt det faktisk er. En blir nærmest andektig.

Furuen er rundt 800 år gammel, så den har opplevd det meste. Den sto her lenge før Columbus seilte hit, og i flere hundre år før kysten ble sydenparadis for skandinaver, tyskere og briter.

Reisen dit Leiebil: Det enkleste er å ha egen bil, en roadtrip i fjellene rundt kysten er en morsom og spennende aktivitet en kan kombinere med flere stopp underveis. Buss: Det går lokalbuss fra Los Cristianos to til tre ganger om dagen. Pris er rundt tre euro. Taxi: For å komme seg ned igjen fra Vilaflor må en enten vente til ettermiddagen for bussen eller ta en taxi. Den lokale maxitaxien tar åtte personer og koster rundt 45 euro.

Helgenen på veggene

Flere steder i Vilaflor har husene knallgrønne dører og karmer. Ved siden av henger bildet av Santo Hermano Pedro, hvis navn også er opphav til den store kritthvite kirken som ligger på en høyde over landsbyen.

Han ble født i landsbyen i 1626 og ble velsignet og kanonisert av pave Johannes Paul II i henholdsvis 1980 og 2002. Helgenen ble ansett som en St. Francis av Assisi av Sør- og Mellom-Amerika, og var den første helgenen som kom fra Kanariøyene.

Vi rusler videre.

Det lukter søtt i en av de små gatene i landsbyen. På bakeriet Dulceria Vilaflor lages det berømte søtsaker. Tørre kaker dyppet i sukker og sitron, eller små smultringer med enda mer sukker og sitron. Vi prøver de siste og de er himmelske.

Kakene selges flere steder på Tenerife, blant annet på en av kafeene ved Teide.

Husk vingårdene underveis

Når en først er i Vilaflor, er det enkelt å kjøre innom noen vingårder på vei ned igjen til kysten. De ligger som perler på en snor nedover: Viñedos Angola, Finca Ecológica Alma de Trevejos og Reverón Wines.

Vinsmaking er stort på Tenerife, og fra øya kommer noen av de beste vinene produsert på Kanariøyene. Det er også her det produseres mest vin av alle øyene.

Vindruene kom til landet sammen med de spanske erobrerne og europeiske koloniherrene i det 15. århundre. Klimaet er godt for druene, med høy luftfuktighet og vind, og kjølige, kalde kvelder og varme dager. Den vulkanske jorden er også strålende for vinproduksjon.

– Vin fra Kanariøyene skiller seg ut ved at de laget på gamle, lokale druearter som tar opp aroma fra det vulkanske jordsmonnet. Det kan gjøre at vinene oppleves som litt mineralske, salte eller har et røykpreg.

– Hvitvinene kan bli konsentrerte, sier vinskribent og vinmaker Anne Fredrikstad og legger til at selv om hun ikke har smakt mange viner fra ferieøyene, så ble hun overrasket over rødvinene.

– En kul opplevelse som jeg anbefaler videre

– Rødvin fra Tenerife likte jeg. De har en unik smak. Det var som om jeg kjente smaken av umodne bananer og palmetrær som vokser like ved vindruene. Samtidig er de friske og har både rød frukt og krydder, som er mer velkjente aromaer i vin. For meg var det rett og slett en kul opplevelse som jeg anbefaler videre, sier Fredrikstad.

Hun er tidligere journalist i TV 2, men blogger nå om vin og driver i tillegg en egen vingård i Italia. De siste årene har hun sett at det er kommet til flere vinsorter fra heller ukjente vinland. Her i landet er det mulig å bestille et par viner i bestillingsutvalget på Vinmonopolet, om en er nysgjerrig.

– De fleste ligger på rundt 180–220 kroner flasken. Og det kan være litt høyt for en del nordmenn, om de skal kjøpe noe nytt, utenom kjente viner fra Frankrike og Italia, sier hun.