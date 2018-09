Widerøe sendte Maries (23) rullestol til feil land, mens Brynjulfs (44) rullestol ble stående igjen i Tromsø.

Flyturene tar like lang tid. Likevel koster turen i Norge over 200 kroner mer enn den til utlandet. Hvorfor?

Sist helg skulle Marie Aune Bardal (23) reise fra Værnes lufthavn i Trondheim til Torp lufthavn i Sandefjord.

Bardal skulle delta på Tønsberg maraton og hadde med seg en personlig assistent og sin elektriske rullestol. Det hadde hun oppgitt da hun bestilte flybillettene. Om bord i flyet fikk 23-åringen beskjed om at rullestolen likevel ikke fikk være med da det ikke var plass i lasterommet. Men hun ble lovet at den skulle sendes dagen etter.

– Marie har gjort sin bestilling etter boken. Hun er vant med å reise, og det er av og til en del utfordringer med at stolene blir hardt håndtert, sier faren Tormod Aune, som uttaler seg på vegne av datteren.

Avhengig av rullestolen

Bardal har cerebral parese og er avhengig av den spesialtilpassede elektriske rullestolen. Hun er også talehemmet og måtte få familien til å hjelpe seg videre i prosessen. Men hun fikk en lånestol, slik at hun med hjelp fra assistenten kunne bli med på stevnet i Tønsberg.

Dagen etter kom ikke rullestolen med morgenflyet og heller ikke med ettermiddagsflyet, men den endte til slutt opp i Alicante i Spania. Stolen kom først til rette søndag kveld da den ble levert hjemme i Steinkjer.

– Hvordan kunne dette skje?

– Da rullestolen ble tatt av og satt på et oppholdsrom, ble taggen med reisemålet på fjernet og den ble tagget på ny sammen med noen andre rullestoler som skulle til Alicante. Derfor endte den opp der, sier informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe.

– Gjorde alt riktig

Solli bekrefter at Bardal gjorde alt riktig i forkant av reisen – hun beskrev stolen slik det kreves i Widerøes nettbestilling. Når bestilling gjøres, må den også godtas av flyselskapet før billetten er gyldig. Det ble den.

Men:

– Handlingsselskapet fikk problemer med å få stolen inn i flyet. De fikk ikke lagt ned setet på stolen og dermed ikke redusert omfanget. Stuerne var i kontakt med Marie og hennes assistent, men de klarte likevel ikke å slå den sammen, sier Solli.

– Hva kan personer som trenger slike hjelpemidler gjøre for å unngå denne typen situasjoner?

– Eksakte mål på stolen skal legges inn i bestillingen. De som håndterer de elektriske rullestolene kan heller ikke vite hvordan stolene fungerer, da det er så mange ulike. En mulighet er å legge ved en bruksanvisning eller forklaring på hvordan stolen legges sammen, slik at jobben blir enklere for stuerne. Det kan også minske faren for at stolene får skader, sier Solli.

Widerøe beklager hendelsen på det sterkeste.

– Rullestoler prioriterer vi før all annen bagasje, så dette var veldig leit og vi beklager på det sterkeste.

Handikapforbundet: – Det skjer ofte

Forbundsleder Arne Lein i Norges Handikapforbund mener det er helt håpløst at rullestoler enten blir satt igjen, sendes feil eller skades underveis på flyturen.

– Det skjer ofte. Vi får tilbakemeldinger fra våre egne medlemmer og andre som fortviler over det. De som håndterer rullestolene må forstå hva rullestolen faktisk betyr i den personens liv for å kunne være mobil og deltagende i samfunnet. Systemet i stolen er individuelt tilpasset hver enkelt, og en lånestol er noe helt annet. En blir låst i en håpløs situasjon, sier Lein.

Han er opptatt av den reisende og de som håndterer rullestolene på flyplassene hjelper hverandre – slik at ting ikke går i stykker og stolene faktisk kommer om bord.

– Det er i alles interesse å finne en god, praktisk løsning på det. Hvordan det løses enklest mulig er vanskelig å si, men at det kan ligge ved en beskrivelse av stolen kan være en ordning. Men stolene er ulike, så i hvilken grad det kan standardiseres, vet jeg ikke, sier han.

– Fikk ødelagt arbeidsdagen

Brynjulf Flasnes (44) fra Kolvereid i Trøndelag var på jobbreise i Alta. På vei hjem i forrige uke mellomlandet flyet i Tromsø før Værnes.

– Vi ba om at den elektriske rullestolen og bagasjen ble sendt direkte til Værnes, slik at vi slapp å sjekke inn på nytt. Da vi landet på Værnes med siste fly på onsdag kveld, fikk vi bagasjen, men rullestolen hadde blitt igjen i Tromsø, sier Flasnes.

Han er likhet med Marie avhengig av rullestolen sin. SAS fikk ikke sendt stolen hjem til ham før dagen etter.

– Dermed gikk jeg glipp av en hel arbeidsdag, forteller Flasnes som har en sjelden muskelsykdom.

Siden han fikk elektrisk rullestol i 2013 har han reist mye, og har tidvis opplevd trøbbel med flyselskapene.

– I noen tilfeller har blant annet SAS slitt med å få plass til stolen i lasterommet. Så min assistent har måttet skru av ryggen. Jeg har også fått skader på stolen. Men når det er sagt, så er det blitt mye bedre opplevelse å være på flyplassene nå enn før fem-seks år siden. Ting er mer tilrettelagt nå, er min opplevelse, sier han.

Han passer alltid på å oppgi alle detaljer rundt rullestolen når han skal reise, slik at flyselskapene har all informasjonen.

– En forsinket koffert er jo en ting, men en rullestol bør gjøre at folk får øynene opp. Den er det noen som behøver, sier han.

– Det skulle ikke skjedd

SAS beklager at rullestolen ble stående igjen under mellomlandingen i Tromsø.

– Bakkepersonale skal være ekstra observante og påpasselige hva gjelder passasjerer som reiser med rullestol. Dette er åpenbart svært viktig bagasje, og når det likevel har skjedd at en rullestol ble stående igjen under mellomlanding i Tromsø, så er det svært beklagelig. Her har det skjedd en feil, og dette skal selvfølgelig ikke skje, sier pressekontakt Tonje Sund i SAS.

Flyselskapene opererer med ulike flytyper og dermed også ulike størrelser lasterommet på flyene.

– Eksempelvis vil en Boeing 737–600 ha mindre lastekapasitet enn «storebroren» 737–800. Regionale ruter kan også opereres av enda mindre fly. Rullestol har uansett prioritet, naturligvis også i en situasjon der lastekapasitet er begrenset, sier Sund.

Mindre fly kan også ha vektrestriksjoner.

– Dersom man reiser med elektrisk rullestol, er rutinen at det legges inn i bookingen i forkant, da det er andre prosedyrer enn med manuell rullestol – blant annet på grunn av batterier. Har man spørsmål angående dette, så ta gjerne kontakt med oss i forkant, slik at vi kan sikre en best mulig reiseopplevelse, sier Sund.