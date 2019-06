RBK-profilens far tok et grep han sent vil glemme

Tidligere denne uken arrangerte Adresseavisen et temamøte om fair play i barne- og ungdomsfotballen på Skandia cup.

RBK-profil Anders Konradsen fortalte om da han som guttunge løp gråtende hjem etter et sammenstøt med en eldre gutt på fotballbanen. Da tok faren et grep han sent vil glemme.

- Han slapp det han hadde i hendene. Mot min vilje tok han meg med til gutten og foreldrene hans, og vi fikk snakket ut og ryddet opp. I dag er han en av mine beste kompiser. Jeg tenkte på det i bilen på vei opp hit, at sånn vil jeg også bli som forelder, sa Konradsen.

Trøndelag fotballkrets har uttalt at netthets i ungdomsfotball er blitt et problem. Under temamøtet diskuterte Konradsen fair play i barne- og ungdomsfotballen med mangeårig fotballpappa Klaus Joacim Sonstad, Ørn-spiller Tina Fremo, Jan-Roar Saltvik fra Trøndelag fotballkrets og dommer Ester Bjøru, som nylig fortalte om hetsen hun ble utsatt for etter en kamp. Hun valgte å gå videre med saken.

Når tipper det over?

Panelet diskuterte også hvor grensene går: Når blir det mer enn «bare litt engasjement»?

- Det er litt kjipt å gå bort til en voksen du ikke kjenner, og be ham roe seg ned, sa Saltvik fra fotballkretsen, som understrekte at man ikke må snu seg vekk fra situasjonen.

- Det går an å si: Jeg synes du er litt engasjert nå. Man kan gjøre det med et smil, sa Saltvik.

