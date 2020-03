Tittelforsvarer PAOK trukket sju poeng i gresk toppserie

Venstres valgkomité vil at Grande skal fortsette som partileder

Saken oppdateres.

Avgjørelsen øker sjansen for at Omar Elabdellaouis klubb Olympiakos gjenerobrer serietittelen. Olympiakos hadde allerede sju poengs forsprang etter grunnserien, nå er det doblet.

PAOK-eier Ivan Savvidis er av Olympiakos-ledelsen blitt beskyldt for i strid med reglene å ha kjøpt andeler i Xanthi. Den klubben trekkes 12 poeng.

I ligaens regelverk sto det at delt eierskap skulle føre til automatisk nedrykk for de involverte klubbene, men greske myndigheter mente den straffen var for streng og grep inn overfor ligaen, som endret straffen til poengtrekk.

Eierne til Olympiakos og PAOK har vært i åpen krangel etter klagen fra Piraeus-klubben som førte til at PAOK ble straffet.

Onsdag møttes de to klubbene for øvrig i første semifinale i cupen i Thessaloniki. Olympiakos tok tidlig to måls ledelse, men PAOK vendte til 3-2-seier.

(©NTB)