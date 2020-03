Kulturminister Raja: OL bør utsettes

En person erkjenner straffskyld for kirkebrannen på Dombås

Raja skriver i innlegget at han støtter NIFs uttalelser om at de olympiske lekene ikke bør gjennomføres før koronapandemien er under kontroll.

– Norge og verden står i en alvorlig situasjon. Da må vi bruke våre ressurser til å begrense ytterligere smitte og få situasjonen under kontroll. Vi er mange som har gledet oss til å oppleve OL i fantastiske Tokyo, inkludert deltakerne selv og oss tilskuere, men den globale situasjonen som følge av koronaviruset er uoversiktlig, skriver Raja og fortsetter:

– Derfor må man nå være helt tydelig på at sommer-OL ikke bør gjennomføres til verden er tilbake i vante former. Det bør være i alles interesse, også for idretten og IOC.

Raja skriver videre at regjeringens hovedmål under den pågående krisen er å sikre liv og helse, samt å ivareta norsk økonomi, inkludert bredden av norsk kultur, idrett og frivillighet.

– Vi er glade i Japan, samtidig må vi vise solidaritet med de landene som er rammet hardere enn oss. I den situasjonen verden er i nå er det vanskelig for meg å se at OL skal kunne gå som planlagt, skriver Raja.

– Jeg gleder meg til OL i Tokyo, men det bør skje på et tidspunkt når verden har kontroll over epidemien og bedre oversikt over hvordan koronaviruset rammer globalt, avslutter kulturministeren.