Byåsen med viktig seier i Molde

Molde gikk tidlig opp i en solid 5-2-ledelse, men Byåsen utlignet forspranget og holdt følge med hjemmelaget ut 1. omgang, takket være 4 mål fra Teodora Tomac.

Lagene gikk til pause på stillingen 12-12 og etter hvilen scoret Byåsen to ganger før Molde svarte med fem strake nettkjenninger.

Byåsen klarte å kjempe seg tilbake i kampen, og fikk utlignet på nytt til 21-21 med snaut ti minutter igjen av kampen.

Moldes straffetaker Anniken Obaidli scoret hele ti mål i løpet av kampen, mens Byåsens Tomac var langt mindre treffsikker etter pause med fem bomskudd. Likevel kunne Byåsen juble for seier til slutt.

Etter en rotete periode med mange tekniske feil var det Byåsen som tok initiativet og gjentatte ganger gikk opp i ledelsen.

Aune sikret seieren med sitt sjette mål for dagen da hun la på til 25-23 med et halvt minutt igjen å spille.

Da betydde det lite at Molde reduserte like etter for med 25-24 tar Byåsen en viktig seier i ligaen og er for fullt med i kampen om å sikre seg plass i sluttspillet.

Neste helg skal Byåsen spille mot polske Perla Lublin i EHF-cupen, før de skal møte Storhamar i ligaen fire dager senere.