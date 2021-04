Norsk sykkellag avbrøt ritt etter positiv virustest – så testet utøveren negativt

Fotball-supporter (24): Jeg håper ukas hendelser blir et vendepunkt i fotballverdenen

Saken oppdateres.

Det norske laget opplyste om den positive testen på Twitter onsdag formiddag, og sportsdirektør Stig Kristiansen bekreftet situasjonen overfor NTB.

– En av rytterne har testet positivt på en hurtigtest, sa han.

Onsdag ettermiddag meldte imidlertid Uno-X at laget hadde vært gjennom nye virustester i østerrikske Innsbruck, og at alle disse kom tilbake med negativt resultat.

«Vi har nå tatt fire tester i dag, hvor den ene hurtigtesten var positiv. Resten negative, inkludert PCR-testene nå til slutt», skrev sportsdirektør Kristiansen i en tekstmelding til NTB.

Dermed var den positive hurtigtesten falsk alarm.

Strengt regime

Tross de negative testene er deltakelsen i Tour of the Alps over.

«Vi setter uansett pris på den strenge protokollen som er etablert for å ivareta ryttere, støtteapparat og arrangører. Lykke til alle sammen med resten av dagene i Tour of the Alps», skriver Uno-X.

Tobias Halland Johannessen, som er del av det norske laget, la ut følgende melding på Twitter :

– Fortsatt stolt over å være del av et lag som setter sikkerheten først! Hadde vært gøy å konkurrere, men det er som det er.

Sportsdirektør Kristiansen opplyste onsdag formiddag til NTB at rytteren som hadde avgitt positiv virustest sliter med allergi og hadde symptomer på det.

Han påpekte videre at det opereres med et strengt testregime i Uno-X-leiren.

– Vi blir testet annenhver dag, og vi har også valgt på ta egne tester.

Tok hensyn til rivalene

Den positive testen medførte altså at det norske laget ikke kom til start på onsdagens tredje etappe i Tour of the Alps.

– Av hensyn til de andre rytterne valgte vi å trekke hele laget, sa sportsdirektøren om avgjørelsen.

Det fremadstormende Uno-X-laget har imponert stort i det internasjonale sykkelsirkuset så langt denne sesongen. Så sent som mandag ble Idar Andersen nummer to på åpningsetappen i Tour of the Alps.

Tirsdag viste nevnte Tobias Halland Johannessen muskler da han ble nummer 16 på en krevende fjelletappe. Det er lagets klatresterke ryttere som deltar i rittet.

Det norske laget har fått invitasjon til en rekke store ritt i Europa på vårparten og har markert sin tilstedeværelse i de aller fleste av dem. Søndag ble Markus Hoelgaard nummer 19 i det prestisjetunge Amstel-rittet.