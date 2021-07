Medier: Messi godtar lønnskutt og skriver ny Barcelona-kontrakt

Saken oppdateres.

Messi har spilt for Barcelona i hele sin seniorkarriere, men står for øyeblikket uten kontrakt ettersom den forrige avtalen løp ut 30. juni.

Siden har det vært jobbet intenst i Barcelonas klubblokaler for å få på plass en ny avtale med lagkapteinen som nylig vant Copa America med Argentina.

Avisene Sport, Marca, AS og Mundo Deportivo skriver alle at Barcelona og Messi har inngått en intensjonsavtale som vil føre at en ny kontrakt med veteranen signeres i løpet av kort tid.

Barcelona sliter tungt økonomisk, og en del av Messis nye avtale er angivelig at lønnen reduseres med 50 prosent. Samtidig skal den nye kontrakten være på fem år, ifølge Sport.

