Thorsby fikset Sampdoria-avansement i cupen

Den norske landslagsprofilens scoring kom sju minutter ut i annen omgang. Et innlegg i kjølvannet av et hjørnespark endte med at Thorsby stanget ballen i mål fra kloss hold.

Scoringen fullførte en rask snuoperasjon fra Samdorias side rett etter pause. Alessandria fra nivå to i italiensk fotball ledet nemlig 2-1 til pause, men allerede to minutter ut i annen omgang utliknet Thorsby-lagkamerat Manolo Gabbiadini.

Superveteranen Fabio Quagliarella hadde stått bak Sampdorias scoring før hvilen.

Askildsen inn fra benken

Etter Thorsbys 3-2-scoring hadde begge lag flere gode sjanser, men flere mål ble det ikke.

Kristoffer Askildsen startet kampen på Samdoria-benken, men fikk den siste halve timen som innbytter.

Inn kom også det danske EM-stjerneskuddet Mikkel Damsgaard. Han var svært nær scoring, men det svært gode skuddet tolv minutter før slutt ble avverget.

Morten Thorsby har fått grønt lys av både klubbledelsen i Genova og Norges Fotballforbund til å bytte til draktnummer to denne sesongen. Ønsket har sammenheng med at midtbanespilleren vil rette oppmerksomhet mot klimamålet om å holde den globale oppvarmingen under to grader. Målet fremgår av Paris-avtalen.

Strandberg videre

Klar for neste runde i den italienske cupen er også Stefan Strandberg og Julian Kristoffersen. Sammen med lagkameratene i Salernitana kunne de juble for 2-0-seier over Reggina mandag.

Verre gikk det for Serie A-klubben Bologna, som røk mot Ternana etter straffesparkkonkurranse. Den endte 4-2 etter at det sto 2-2 etter ordinær tid og ekstraomganger.

