Omdiskutert straffesituasjon da Ranheim tapte

Saken oppdateres.

Kristian Onsrud var aktiv i begge ender av banen. Han tok ned ballen på brystkassa og hamret inn 1–0 før han handset i eget felt ikke lenge etterpå. Dommeren så ikke handsen, og vinket spillet videre i stedet for å blåse straffe og gi rødt kort.

To mål av Jonas Enkerud og ett av Rasmus Lindkvist ga til slutt en storseier for Kamma.

Blinks tapsrekke utvidet - fikk det tøft mot FFK

Stjørdals-Blink står nå med tre strake tap i 1. divisjon, etter at opprykksjagende Fredrikstad ble et nummer for store mandag. Kampen endte til slutt 5–1.

Det var en tøff oppgave som ventet Stjørdals-Blink da de mandag besøkte den formsterke serietoeren Fredrikstad. Blink glimtet til i perioder, men fikk det til slutt tøft mot de opprykksjagende herrene fra plankebyen.



Olav Øby banket vertene i føringen med en frisparkperle fra 25 meter, Taofeek Ismaheel doblet til 2–0 for FFK åtte minutter før hvilen.



Blink hevet seg etter pause og var nære redusering, men i stedet smalt det to ganger andre veien signert FFK-angriper Henrik Kjelsrud Johansen.



Aleksander Foosnæs reduserte 15 minutter før fulltid for Blink, før Noa Williams fastsatte resultatet til 5–1.



Tapet mot FFK betyr at Stjørdals-Blink står med tre strake tap og fire kamper uten seier i 1. divisjon. De rødkledde ligger nest sist i divisjonen, med ett poeng opp til kvalik og fire opp til Sandnes Ulf på sikker plass.

Avverget skrekkåpning

Leiesoldat Frank Stople i Blink-buret hadde en finger med i det meste som skjedde på Fredrikstad Stadion mandag, på godt og vondt. Allerede før minuttet var passert måtte Stople i aksjon, og fikk avverget en marerittåpning med en nydelig beinparade.



Etter snaut fire minutter var Stople fullstendig på bærtur, men sisteskansen ble reddet av lagkamerat Vegard Fiske. Få minutter senere pisket FFK inn et hardt innlegg i Blink-boksen. Stolpe bommet med utboksingen, og Blink var heldige som ikke måtte bøte med baklengs.



Stople spilte seg opp i kampen igjen, og vartet opp med flere gode involveringer utover i kampen, selv om han til slutt måtte plukke fem baller ut av nettmaskene.



Blink glimtet til ved flere anledninger underveis, og hadde to store sjanser til å redusere på stillingen 2-0, men maktet ikke å overliste Håvar Jenssen i FFK-målet.



Ole Kristian Rødahl fikk den første av de to mulighetene. Frank Stople inntok quarterback-rollen, og banket Blink-angriperen helt alene med Jenssen. Men avslutningen gikk via FFK-målvakten og over mål.



Kun tre minutter senere var det igjen duket for en glimrende Blink-sjanse. Lasse Bransdal tok ned ballen på brystet i FFK-boksen, og banket til på hel volley. Bransdal fikk ordentlig klem i kula, men en Jenssen fikk avverget med en spinnvill redning.