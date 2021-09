Viktig seier for Blink i bunnstriden

11. september-markeringen er i gang i New York

Krever sju års fengsel for mann som kjørte inn i gruppe med mennesker

Saken oppdateres.

Morten Strands første mål for klubben ga 1-0, mens Martin Lundal doblet til 2-0 og sørget for at hjemturen fra Oslo blir av det hyggelige slaget. Christos Zafeiris scoret Groruds mål helt på tampen av kampen.

Forutsetningene før kampen var krystallklar. Tre livsviktige poeng sto på spill for begge lag. Grorud var på 15.-plass med 15 poeng før oppgjøret, mens Blink var på plassen over med ett poeng mer.

Etter 2-0-seieren, som var Blinks andre strake seier, er klubben oppe på 12.-plass, men kun ett poeng fra 14.-plassen som skal spille omspill for å holde seg i divisjonen etter sesongen.

Strand scoret sitt første Blink-mål etter overgangen fra Nardo. Mats Lillebo ble truffet et feilslått skudd, og Strand var våken i feltet. Fra ti-elleve meter banket han inn ledelsen før det var spilt 21 minutter.

Grorud styrte mye av kampen etter hvilen, og Blink var stort sett ikke i nærheten av Groruds mål - før etter 63 minutter.

Da steg Lundal til værs helt alene i feltet og headet inn 2-0 etter et flott frispark av Sondre Stokke. Resten av kampen bar preg av de gulkledde Grorud som hadde det spillemessige overtaket. Til slutt fikk Grorud sin redusering ved Zafeiris, men Grorud holdt unna på overtid og sikret alle poengene.

Neste oppgjør for Blink er hjemme mot Strømmen til onsdag. (