Klæbo trøbler med magevondt

Saken oppdateres.

Det opplyser far og manager Haakon Klæbo overfor TV 2.

Til Adresseavisen sier han at Johannes ikke har vært helt frisk de siste dagene, og at han nå må lytte til kroppen slik at han raskest mulig kan trene for fullt igjen:

- Vi håper og tror at han i løpet av noen dager vil være i full trening igjen. Dette innebærer at han må stå over Trysilsprinten i morgen, samt torsdagens Bråtest i Trondheim. Begge disse konkurransene hadde han planer om å delta i, men slik blir det dessverre ikke denne gangen.

Klæbo-leiren lar seg ikke stresse av situasjonen. Det blir påpekt at det fortsatt er en stund igjen til sesongstarten og ikke minst vinterlekene i Beijing.

– Det er ingen grunn til panikk. Det er lenge til OL, sier Haakon Klæbo til TV 2.