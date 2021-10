Keepertabbe knuste cupdrømmen for RBKs kvinner i semifinalen – gullhåpet lever for VIF etter 4-0

Nytt bortetap for Blink

Saken oppdateres.

Tapet var Stjørdal-Blinks sjette på de ti siste kampene. Blink på 13.-plass har ett poeng mer enn Ull/Kisa på plassen under som gir nedrykkskvalifisering. Groruds seier over Ull/Kisa tetner det veldig til i bunnen.

KFUMs Jesper Taajes hodestøt ble kampens eneste mål på Ekebergsletta i Oslo. Det var et nytt tilbakeslag etter den sterke 3-0-seieren over Fredrikstad sist helg.

Blink står med kun seks poeng på bortebane denne sesongen.

Det var en ganske rolig første omgang i Oslo. KFUM styrte banespillet som de har for vane å gjøre på eget kunstgress, og Blink skapte få muligheter.

Bortelaget var heldig som ikke kom under 0-1 få minutter før pause da KFUMs Tore André Sørås skjøt over.

Like etter pause kom likevel baklengsmålet. Midtstopper Taaje var høyest på et frispark og headet vertene i føringen. Og bare to minutter senere måtte Frank Stople reagere kjapt og reddet godt en avslutning fra Alagie Sanyang.

En liten sluttspurt ble lagt inn fra Blink med flere lange baller, men KFUM holdt unna. I løpet av de fire tillagte minuttene fikk de blåkledde en ball i mål, men KFUM-keeperen fikk et korrekt frispark.

Neste runde venter Start på hjemmebane.