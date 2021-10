Blink fortsatt nedrykkstruet etter tap mot Raufoss

Eldreombudet krever at helsepersonell er fullvaksinert

Saken oppdateres.

Blink kom tidlig bakpå og klarte aldri sette virkelig press på Raufoss som sikret alle poengene til tross for to Blink-reduseringer.

Stjørdals Blink var avhengige av å få med seg tre poeng i bortekampen mot Raufoss onsdag om de skulle holde liv i håpet om å beholde plassen. Trønderne ledet 2-0 hjemme mot Start sist, men de rotet det vekk sent og det endte 2-2.

Dermed var det et sultent Blink som var ute etter å revansjere seg mot Raufoss.

Strafferop

Det var imidlertid hjemmelaget Raufoss som startet best. De styrte spillet de første ti minuttene og kom til noen halvsjanser.

Etter 13 minutter ropte Blink-spillerne på straffe. Johann Kosbergs avslutning gikk via en Raufoss-spiller og over mål. Kosberg mente at ballen traff hånda på forsvareren, men dommmeren var ikke enig.

Like etter var Markus Karlsbakk nære ved å sende hjemmelaget i ledelsen, men skuddet gikk rett utenfor. Blink hang bak i store deler av 1.-omgang og etter 35 minutter kom de under etter et hjørnespark.

Hull på byllen

Markus Johnsgård ble stående helt alene på bakerste stolpe og kunne enkelt sette hodet på ballen som gikk i en bue over Frank Stople og i mål.

Like før pause ble det mørkere for trønderne. Karlsbakk satte inn 2-0 med en god avslutning alene med Stople.

Etter pause fortsatte hjemmelaget å produsere sjanser. Andreas Helmersen var svært nære 3-0.

Flere mål

Etter 63 minutter kom reduseringen. Morten Strand satte ballen i mål etter en fin kontring av trønderne.

Men gleden varte ikke lenge. Ti minutter senere scoret Johnsgård igjen og ga Raufoss pusterom igjen. Men Blink ga ikke opp der heller. Fem minutter senere reduserte Robin Bjørnholm-Jatta, men kampen ble punktert etter scoringer av Even Bydal og Teodor Berg Haltvik.

Blink var aktive mot slutten i kampen om utligning og poeng, men de produserte ikke de største sjansene og endte opp med tap. De står fortsatt med 24 poeng etter 24 serierunder.