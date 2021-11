Tidligere Sorgenfri-selger: Jeg sto med et blad i hånda, som jeg forsøkte å selge

Er Hitler eller de røde strømpebuksene best? 4

Trøndersk mesterskap: Se Sverresborg - Tynset direkte her

Da fotballreporteren fikk seg kjæreste, følte hun at trollene fra kommentarfeltene fikk rett

Her er kommuneoverlegens svar på vanlige spørsmål om korona

Stygge sifre for RBKs unggutter: Tapte med tolv mål

Miljøaktivister protesterer over hele verden

Se Trønder-Lyn - Sverresborg direkte her

Keane etter nytt mareritt for Solskjær: – Jeg gir opp

Én gruppe skiller seg ut: - Vi gjør alt vi kan for å få de inn

Blink nærmere nedrykk etter tap for opprykksklare HamKam

Ble ikke klar - her er laget som skal jage e-cup-plass i Bergen

Djokovic avslutter året som verdensener for sjuende gang

Blink nærmere nedrykk etter tap for opprykksklare HamKam

Ble ikke klar - her er laget som skal jage e-cup-plass i Bergen

Saken oppdateres.

Blink skapte svært lite i kampen, og HamKam styrte spillet i de største delene av kampen. De kom til flere gode sjanser, men ballen gikk ikke i nettet før langt ut i 2.-omgang.

Etter 77 minutter fikk Kristian Eriksen kastet seg ned på bakerste stolpe og pirke inn 1-0-målet. Det var hans 12. mål for sesongen.

Blink prøvde å få til noe mot slutten, men HamKam holdt unna det som kom og kunne feire opprykket. Hamar-væringene hadde så å si rykket opp sist runde, men de trengte å ta poeng i Stjørdal lørdag for å sikre det.

Dermed begynner det å se mørkere og mørkere ut for Blink med tanke på fornyet kontrakt i 1. divisjon. De har nå like mange poeng som Ull/Kisa på kvalifiseringsplassen, men opp til Grorud på trygg plass er det fem poeng.

Marginer

HamKam fikk en enorm dobbeltsjanse allerede etter to minutter, men både keeper Rasmus Sandberg og Martin Lundal reddet mål mot. HamKam fortsatte å styre kampen, og Blink fikk omtrent ikke låne ballen det første kvarteret.

Det var kun marginer og unøyaktighet fra gjestene fra Hamar som gjorde at det ikke kom mål den første omgangen.

I 2.-omgang kom Morten Strand til en god mulighet, men ballen snek seg utenfor HamKam-målet.

Etter 77 minutter skulle HamKam omsider få betalt for presset. Jonas Enkerud headet ballen bak i feltet der Eriksen fikk avsluttet mot mål. Sandberg finn hendene på den men klarte ikke å hindre scoring.

Haster

Etter Groruds sterke 3-2-seier over Åsane tidligere lørdag, begynner det å haste med poeng for Blink som snart kun kan redde en eventuell kvalikplass for å holde seg i 1. divisjon.

I neste kamp møter trønderne Åsane, som kjemper om å komme seg innenfor kvalikplassene som kan gi eliteseriespill neste sesong, før de avslutter sesongen mot opprykksjagende Aalesund. Dermed er det ingen enkel sesongavslutning for laget som sliter i bunnen av tabellen.

HamKam skal ut i toppkamp mot Fredrikstad.