Mowinckel nummer 25 i vindsterke St. Moritz

Saken oppdateres.

Mowinckel var første kvinne ut i konkurransen, og etter en sterk fjerdeplass i lørdagens renn måtte hun se konkurrentene bli for sterke i søndagens renn.

Rennet ble utsatt 30 minutter grunnet sterk vind i traseen, og da Mowinckel omsider kom i gang, kunne man se at det påvirket. Hun kom i mål på tiden 59,77.

Den amerikanske stjernen Mikaela Shiffrin kom på startnummeret etter Mowinckel, og parkerte tidlig den norske alpinisten. Hun var i mål 1,53 sekunder foran Mowinckel. Det var imidlertid italienske Federica Brignone som vant foran lagvenninne Elena Curtoni og Shiffrin.

Lørdagens vinner, Lara Gut-Behrami, var svært uheldig da hun traff en port. Hun gikk i nettet med enorm fart, men fikk etter hvert reist seg opp.

Lørdagens fjerdeplass er Mowinckels bestenotering etter comebacket fra to alvorlige kneskader. Hun kom tilbake i alpinsirkuset for et snaut år siden. Hun snakket om fjerdeplassen foran søndagens renn og omtalte det som «en liten seier».

(©NTB)