Amerikansk nyhetsbyrå spår Klæbo som OL-konge

Saken oppdateres.

Det amerikanske nyhetsbyrået AP tror Norge tar hele 20 gullmedaljer i OL i Beijing. Johannes Høsflot Klæbo framstår som det største medaljehåpet.

Amerikanske Associated Press publiserer sin medaljespådom tre dager før OL-ilden tennes, og som mange andre tror byrået at Norge blir nasjonen som stikker av med flest gull i Beijing.

Analysen gir 20 gull, åtte sølv og elleve bronsemedaljer – totalt 39 medaljer. Det holder til en tangering av medaljerekorden som ble satt i Pyeongchang for fire år siden (14-14-11), og det vil være klar gullrekord for en nasjon i ett vinter-OL.

AP spår at Johannes Høsflot Klæbo blir OL-konge i langrenn med fire gull-, én sølv- og én bronsemedalje. Byrået tror også at skiskytterne gjør stor suksess med tre gull og to sølv til Tarjei Bø og tre gull og en bronse til Marte Olsbu Røiseland. Dette inkluderer stafetter.

I alt tror nyhetsbyrået på åtte norske gull i langrenn, seks i skiskyting, to i kombinert, ett i alpint, ett i hopp og ett i curling.