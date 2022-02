Moi scoret i dramatisk comebackseier mot Tottenham

Saken oppdateres.

Den norske landslagsprofilen stanget inn 2-2 på et klasseinnlegg fra James Ward-Prowse i det 80. minutt. Ballen spratt i venstre hjørne via bakken. Det var Elyounoussis tredje seriemål for sesongen.

Kun to minutter senere lyktes gjestene igjen med samme oppskrift. Denne gangen var det Ché Adams som fikk hodet på en presis ball fra Ward-Prowse. Plutselig sto det 3-2 i Nord-London, men dramatikken stoppet ikke der.

På overtid trodde innbytter Steven Bergwijn at han hadde gitt Tottenham 3-3, men scoringen ble etter hvert annullert av VAR for offside. Dermed tok Southampton en svært sterk bortetriumf.

Press

Tidligere i oppgjøret tok vertene ledelsen etter Jan Bednareks selvmål i det 18. minutt. Han styrte Pierre-Emile Højbjergs 45-graders pasning mellom egen keeper og høyre stolpe.

Få minutter senere utlignet Armando Broja kontant opp i nettaket. Det gjorde han på et hardt innlegg fra Romain Perraud. Muligheten dukket opp etter at Ben Davies snublet i feltet da han skulle klarere unna.

Southampton presset Tottenham heftig inn mot pause, men Hugo Lloris gjorde jobben i mål. Hjemmelaget fikk bedre kontroll etter hvilen, og i det 70. minutt var Spurs tilbake i føringen. Son Heung-min scoret på en perfekt ball fra Lucas Moura, men det skulle ikke holde inn.

Spisser seg til

De siste månedene har Southampton plukket poeng mot flere av lagene i Premier League-toppen. For to og en halv uke siden ble serieleder Manchester City holdt til 0-0. Laget fra sørkysten er nummer ti på tabellen med 28 poeng.

Tapet er en stor smell for Tottenham. Antonio Contes mannskap har stått tomhendt igjen i to strake PL-kamper, og racet om mesterligaspill bare spisser seg til ytterligere. De liljehvite ligger på 7.-plass og er fire poeng bak firer West Ham. Riktig nok har de tre kamper mindre spilt.

