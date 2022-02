Golf: Hovland med småtung start i California

All grunn til å være skuffet over håndteringen av tapt skole

Handlet for 80 000 på kreditt og lot være å betale. Nå har kvinnen vunnet over banken

Saken oppdateres.

Hovland åpnet med birdie på hull en og hull tre, men gikk på en bogey på det fjerde hullet. Han hadde par på hull fem før det ble ny bogey på det sjette hullet.

Det ble også bogey på det åttende hullet. Han fikk par på det niende hullet og dermed var nordmannen en over par halvveis på runden.

En birdie på hull elleve sørget for at Hovland var på par, men han trengte ett slag ekstra for å fullføre hull 12 og havnet dermed en over par igjen. Han spilte jevnt på hull 13 til 16 og sikret par, mens han klarte en birdie på hull 17.

Med par også på hull 18 endte Hovland på par med 71 slag på den første runden. Han ligger dermed på en delt 64.-plass.

Joaquín Niemann fra Chile leder turneringen, som avsluttes søndag, med åtte slag under par.

I forrige uke klarte Hovland for en sjelden gang ikke cuten og måtte gi seg etter bare to runder i PGA-turneringen Phoenix Open i Arizona.

(©NTB)