Verken FIS eller NIF vil utestenge russiske utøvere

– Dette er krevende problemstillinger som vi har dialog med ulike nasjonale særforbund, ledelsen i de nordiske landene, og EOC og IOC på. Internasjonale særforbund spiller en nøkkelrolle i denne problemstillingen. Vi følger utviklingen nøye, og ser dette opp mot de sanksjoner som måtte komme fra myndighetshold mot Russland, sier idrettspresident Berit Kjøll i en uttalelse til NTB.

Styret i FIS har også drøftet situasjonen rundt Russlands krigføring i Ukraina og vil følge IOCs anbefalinger.

– Styret har enstemmig bestemt, på linje med IOCs anbefalinger for internasjonale forbund, at alle russiske idrettsutøvere kan fortsette delta i FIS-konkurranser. Utøverne kan konkurrere under sitt eget navn nasjonen Russland, men FIS-flagget og FIS-hymnen vil bli heist og spilt under seiersseremoniene, heter det i en pressemelding fra FIS.

Holmenkollen

I neste uke er det verdenscuprenn i Drammen og Holmenkollen. Der får russiske utøvere nå delta.

– I forbindelse med de forestående internasjonale skikonkurransene i Norge er det stilt spørsmål om hvordan Russlands krig i Ukraina påvirker arrangementene. Idrettsforbundet skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling. Norges Skiforbunds verdiarbeid bygger på det samme verdifundamentet som Idrettsforbundet, utdyper Norges Skiforbund i en pressemelding.

Fordømmer

Der heter det videre at Norges Skiforbund i samarbeid med Idrettsforbundet og øvrige særforbund i Norge vil diskutere norsk idretts holdning til den helt ekstraordinære situasjonen som har oppstått.

Samtidig fordømmer Norges Skiforbund på det sterkeste Russlands brudd på folkeretten gjennom sitt angrep på Ukraina og det ukrainske folk.

Når det gjelder innreise til Norge er dette utenfor idrettens kontroll og reguleres av norske myndigheter.

