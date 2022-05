Takk til Unge Høyre for å sette sex på timeplanen

Semi-smell for Sola – Vipers med kontrollert seier

Saken oppdateres.

Hamar-laget avgjorde kampen i løpet av førsteomgangen. Hjemmelaget ledet 18-11 etter de første 30 minuttene.

Emilie Margrethe Hovden ble kampens toppscorer med ti mål på elleve skudd. Kristina Sirum Novak sto for flest Sola-scoringer med seks etter 13 avslutninger.

Vipers Kristiansand slo Molde nesten like klart, etter 19-12 ved pause. Molde var bare to mål bak Vipers ved to anledninger i andreomgangen, men storfavoritten svarte begge ganger.

Gjestenes Mona Obaidli scoret ti ganger og var giftigst med det. Markèta Jerabkova, Sunniva Amalie Næs Andersen og Nora Mørk ble Vipers' mescorende med seks mål hver.

Andre kamp i best av tre-serien i semifinalen spilles 18. og 19. mai.

Før det skal Molde og Vipers spille NM-finale i Oslo. Det skjer lørdag.

