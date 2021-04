RBK har avtalt fire treningskamper

Over 20 centimeter snø har falt i Trondheim - og nå sendes det ut farevarsel om mer snø

Statsministeren redegjør onsdag for den gradvise gjenåpningen av samfunnet

Flere trønderske bedrifter kan bli rammet av streik - se hele lista her

Årevis med spekulasjoner er over - nå skal de gjenforenes

- Brannskadene er for store til å finne brannårsaken

Snart skal Norge gjenåpnes. Dette mener Ottervik er viktigst for Trondheim

Nå er det slutt for skistjernen: Har fått seg ny jobb

Høie: – Vaksineringen viktigst for når vi kan åpne opp

Saken oppdateres.

RBK.no melder at fire treningskamper er avtalt før seriestart. Med forbehold om at det åpnes opp for treningskamper, spilles de på følgende datoer:

21. april Ranheim (H)

25. april Tromsø (H)

28. april KBK (H)

2. mai Ranheim (B)

Tidspunkt og kamparena for hjemmekampene er ikke klare.

Alle disse kampene kan du selvfølgelig se på Adressa.no

Tidligere er det kjent at Rosenborg åpner Eliteserien borte mot Vålerenga søndag 9. mai.

Deretter venter Viking på Lerkendal tre dager senere.

LES MER HER: RBK får beintøff start på Eliteserien