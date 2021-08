Brann vil teste spillere for narkotika

Brann vil teste spillere for narkotika

Saken oppdateres.

Det bekrefter Branns daglig leder Vibeke Johannesen til Bergensavisen lørdag kveld.

– På bakgrunn av ryktene som går på at det skal ha vært involvert narkotiske stoffer, jobber vi nå med hvordan vi praktisk kan gjennomføre tester både av personer og områder på stadion. Planen er at vi skal gjennomføre disse testene, sier hun.

Brann-sjefen vil ikke gå inn på hvem eller hvor mange personer som skal testes.

Det er kjent at tolv Brann-spillere var på etterfesten natt til tirsdag. Det ble drukket alkohol, og sju unge kvinner utenfor Brann-troppens kohort skal ha deltatt.

Fredag opplyste Vest politidistrikt at det er satt i gang etterforskning av et mulig seksuelt overgrep under nachspielet. Brann samarbeider med politiet i saken.