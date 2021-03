Utsetter Toppserien – igjen

Toppserien og 1. divisjon for kvinner kommer til å vente ytterligere to uker, kanskje så mye som fire uker, før man går i gang med seriespillet.

Det bekrefter Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner, overfor VG.

– Vår ambisjon er - i så stor grad det går an - å skape lik konkurranse for klubbene. Så har vi det helsemessige aspektet med risikoen ved skader som vi må ta hensyn til. Der støtter vi oss på en medisinsk vurdering, sier Jørgensen.

Siden Toppserien ikke har et like stramt program som Eliteserien er det ikke så utfordrende å utsette den planlagte seriestarten fra første helgen i mai.

Om kvinnenes seriestart blir flyttet til helgen 15./16., 22./23. eller 27./28. mai skal endelig avgjøres senere denne uken, ifølge Hege Jørgensen.

Eliteserien for herrer skal etter planen starte opp 9. mai etter å ha blitt skjøvet på en uke. Den skulle vært sparket i gang 5. april.

– Vi jobber med en helhetlig plan og ser på ulike spillalternativer. Problemet nå er jo at enkelte klubber er nedstengt og får ikke trent, mens andre får gjort mye av det de skal gjøre. Vi må se på de konkurransemessige forholdene, sier Nils Fisketjønn, direktør for konkurranse i Norges Fotballforbund.

NFF, Norsk Toppfotball, Toppfotball kvinner og Divisjonsforeningen skal diskutere sesongåpningen og håper å kunne gå ut med sesongplanene for Eliteserien, Obos-ligaen og 2. divisjon for herrene samt Toppserien og 1. divisjon for kvinnene.

Må se an

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sa til NTB tidligere mandag at smitteutviklingen i april vil være avgjørende for om fotballen kan åpnes opp igjen i mai.

Helsedirektoratet har varslet at det kan bli aktuelt å åpne for treningskamper i midten av april, og at en ny vurdering av dette vil bli gjort i uken som starter 12. april.

– Mye vil avhenge av om vi får kontroll på smittespredningen i april måned. Dersom vi går inn i mai måned med lite smitte i samfunnet, vil det være lettere å starte opp flere aktiviteter i samfunnet med unntak fra smittevernreglene. Det er en vurdering som dessverre ikke kan gjøres før senere, sier Nakstad.