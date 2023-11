Det skal skje sent på høsten 2024, ifølge avisen.

En dom skal kunne bli klar ved slutten av 2024/2025-sesongen, heter det i Daily Mail. Det er samtidig med at Pep Guardiolas kontrakt som City-manager går ut.

Avisen betegner høringen som den største i Premier Leagus historie.

Premier League åpnet sin granskning av Manchester City i 2018. Både Premier League og klubben har vært svært tilbakeholdne med å komme med uttalelser om utviklingen i saken.

Manchester City er anklaget for i alt 115 brudd på reglene i Premier League, ifølge Daily Mail.

Dette er VGs gjennomgang av bruddene, som du også kan se oppsummert her:

Bruddene gjelder regler i UEFAs klubblisensordning og Financial Fair Play – i tillegg til Premier League-reglementet om lønnsomhet og bærekraft.

Financial Fair Play er et regelsett som skal hindre europeiske storklubber å bruke mer penger enn de får inn på sponsoravtaler. På den måten skal ikke styrtrike eiere kunne pumpe ubegrenset med penger inn i klubbkassen fra egen lomme.

Reglene City er tiltalt for å ha brutt Vis mer ↓ Sesongene 2009/10 til og med 2017/18 – regler som krever å gi, i ytterste god tro, nøyaktig finansiell informasjon som gir et rettvisende bilde av klubbens økonomiske situasjon, spesielt med hensyn til dens inntekter (inkludert sponsorinntekter), nærstående parter og driftskostnader.

Sesongene 2009/10 til 2012/13 – regler som krever fullstendige detaljer om managerens godtgjørelse.

Sesongene 2013/14 til 2017/18 – regler som krever at klubben overholder UEFAs regler, inkludert klubblisenser og økonomisk fair play (Financial Fair Play).

Sesongene 2015/16 til og med 2017/18 – regler om lønnsomhet og bærekraft.

Fra desember 2018 til dags dato – regler som krever at klubben samarbeider med og bistår Premier League i dens undersøkelser, inkludert ved å levere dokumenter og informasjon i god tro.

Ifølge Daily Mail er Premier League nå i ferd med å innhente vitneforklaringer, og at dette kommer til å vare fram til våren.

Avisen mener altså at en dom vil kunne være klar sommeren 2025 - men at dette avhenger at av det ikke blir forsinkelser, noe som ikke er utenkelig. Det er også godt mulig at minst en av partene kommer til å anke en dom - noe som gjør at en endelig avslutning på saken kan dra ytterligere ut i tid.

EIER: Sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan. Foto: Martin Rickett / Pa Photos / NTB

Sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan fra Abu Dhabi eier Manchester City. Klubben har ønsket velkommen at saken behandles i en uavhengig kommisjon.

Manchester City har uttalt at klubben er overrasket over de påståtte regelbruddene, spesielt med tanke på klubbens engasjement og enorme mengder informasjon som har blitt gitt til Premier League.