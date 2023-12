– Det er en hodemist. Jeg følte at vi lå veldig bra an. Jeg var ikke alene om det. Men klart, hvis du googler «jinx» nå så kommer det et bilde av meg.

Rune Bjerga ler. Tidligere i høst var han like høyt oppe som sitt favorittlag Viking var på tabellen.

Stavanger-laget hadde etter en lang seiersrekke tatt over tabelltoppen.

Stavanger-komiker Bjerga mente det var på tide med en gullsang.

«Det lukter gull på stadion» ble laget og presentert til folket gjennom flere medieoppslag.

– Nå som vi ligger så bra an er det ekstra kult å gjøre det. Låten var klar for én uke siden, og videoen ble spilt på én uke, fortalte Bjerga til Rogalands Avis.

– Er du ikke redd for å «jinxe» et mulig seriegull med denne sangen?

– For meg er det et litt slitt uttrykk. Jeg har ikke overtro i kroppen, jeg har tro, fortsatte han.

Siden gikk det bare nedover med Viking. En trist høstsesong ble kronet med 1–5-tap mot Rosenborg i Stavanger. Lukten av gull var erstattet av håpet om at Molde ikke vinner cupfinalen – slik at Viking tar en plass i Europa neste år.

– Det vi har mye av i Stavanger, er godt humør og humor. Det vet jeg også at klubben har. Litt trivelig mobbing skal jeg stå godt i. Det har jeg lagt opp til selv. Så kan man jo bare tenke seg timingen om det hadde slått inn, sier komikeren, som de siste årene har gjort stor suksess med sine parodier.

Sangen er nå fjernet fra blant annet Spotify. Hvorfor den er det kan ikke Rune Bjerga svare på, men man kan jo tenke seg.

Tanken er at sangen skal begraves ved hjelp av et lokalt begravelsesbyrå, før den skal gjenoppstå med ny tekst.

Samtidig har Bjerga kommet opp med en beklagelsessang til klubbens fans.

«Sorry. Eg jinxa. Eg legger meg flate, eg er ganske spake, vit at tanken var god, eg elsker Viking over alt på jord» synger han blant annet.

– For en mann med Viking-hjerte var det vondt å se på. Likevel er vi bedre enn på lenge. Så vi skal klare å kose oss med det også, sier Bjerga.

GIKK HARDT UT: Rune Bjerga, komiker og sangskriver. Foto: Privat

Gullfeberen herjet Stavanger en periode i månedsskiftet september/oktober. I Stavanger Aftenblad, VG og andre medier kunne man lese at «Vikings gullstrid blir kinofilm».

I motsetning til gullåten, blir filmen noe av.

– Vi begynte å filme før denne sesongen, hvor Viking hadde ambisjoner om topp fire og Europa-plass. Vi har hatt fokus på å fortelle om dramatikken i garderoben og alt som skjer i og rundt klubben. Jeg tenker at vi har en vel så spennende film nå, sier Peter Ask, en av mennene bak filmen.

Han påpeker at det aldri er de som har kalt dette en gullfilm.

– Vi hev oss ikke på dette for å fortelle om gullfeiringen. Hvordan det oppleves nå er vel så interessant som om de hadde seilet inn til gull, sier Ask.

Filmen blir trolig å se i løpet av våren 2024.

– Jeg vil ikke at det er oktober som skal definere oss til slutt når du ser sesongen fra januar til desember under ett. Vi har tatt store steg, vi er en klubb som drar i samme retning og vi utvikler oss som lag og individuelt. Det er mye å ta med seg. Men kanskje fortjente vi ikke mer enn en 4. plass sier Viking-kaptein Zlatko Tripic til Aftenbladet.