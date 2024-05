Jürgen Klopp og Liverpool ble hektet av gullkampen i innspurten, da Manchester City tok ligagullet foran Arsenal. Kan VAR ha vært med å avgjøre det hele?

Nå er iallfall VAR-dommen klar. ESPN avslører torsdag hele listen med 31 VAR-feil fra sist sesong. Listen er utarbeidet av et uavhengig Premier League-panel som er opprettet for å vurdere nøkkelsituasjoner.

Liverpool er den største taperen med fire feil, mens Brighton og Wolverhampton kom nest dårligst ut. Se hele listen her:

Slik endte VAR-avgjørelsene for alle Premier League-klubbene Vis mer ↓ Pluss betyr fordel av feil, minus viser feil avgjørelse mot. −4: Liverpool −3: Brighton, Wolverhampton −2: Burnley, Nottingham Forest 0: Arsenal, Manchester City, Bournemouth, Crystal Palace, Fulham, Tottenham +1: Brentford, Chelsea, Luton, Sheffield United, West Ham +2: Manchester United, Everton, Newcastle +3: Aston Villa Kilde: ESPN

Selv ikke flyt med VAR-avgjørelser kunne hjelpe Manchester United unna sin dårligste Premier League-sesong noen gang. Erik ten Haags menn endte på 8. plass, én plass dårligere enn med David Moyes’ som manager i 2014.

VAR skaper engasjement hos de fleste som er fotballinteressert. I England skal Premier League-klubbene stemme over om det skal bli værende, etter at Wolverhampton kom med et forslag om å kaste VAR. I Norge har ti norske toppklubber årsmøtevedtak på at de er imot VAR.

Sesongens største dommerskandale var da Liverpool fikk et mål av Luis Diaz annullert mot Tottenham, fordi VAR misforsto beskjeden fra dommerteamet og trodde det var dømt mål. Det tok fullstendig fyr i VAR-teltet da de innså feilen:

31 VAR-feil totalt kan være kjipt nok for dem som ble rammet, men det går fremover med VAR, 31 feil er en nedgang på 21 prosent fra forrige sesong. Likevel har feilene hatt stor innvirkning på tabellen.

Er du tilhenger av VAR? Ja, på alle vis. Elsker VAR! Ja, fordi summen blir mer rett enn feil, men blir jo frustrert av og til. Nei, noe herk. Har ødelagt fotballen. Tja, når alt kommer til alt lander jeg på nei, for det er jo kjedelig å vente ett minutt eller fem før man kan juble etter en scoring.

Liverpool og Nottingham Forest er de største taperne, med fire feil hver som gikk mot dem. Brighton hadde også fire feil imot seg, men i motsetning til Liverpool som aldri hadde «VAR-feil» på sin side, så fikk Brighton en feil som gikk i deres favør, mens Nottingham Forest også fikk to feil som var til deres fordel.

På den andre siden var Aston Villa, Newcastle og Sheffield United de største vinnerne, med tre feil hver som gikk i deres favør.

Simon Hooper Suveren dommer

Dommer Simon Hooper kan gi seg selv et klapp på skulderen nå som sesongen er over. Han endte på én eneste feil på 25 kamper. Hooper gjorde tre feil, men VAR rettet opp to av dem. Dette gjør Hooper til dommeren i Premier League med minst feil. John Brooks var nesten like god.

Michael Salisbury Best utenfor banen

Michael Salisbury kom dårligst ut, men han kan trøste seg med at han var sesongens sterkeste dommer i VAR-rommet.