Haaland er nemlig blant tre finalister som er nominert til prisen. De to andre er Lionel Messi og Kylian Mbappé.

Prisen tar sikte på prestasjonene mellom 19. desember i 2022 til 20. august 2023.

Totalt 12 spillere ble først nominert for The Best Fifa men’s Player award, men nå har et internasjonalt jurypanel valgt ut de tre finalistene. I juryen var både landslagstrenere, landslagskapteiner, fotballjournalister og fans over hele verden.

Selve prisen vil bli delt ut i London mandag 15. januar.

Fikk du med deg denne?

Dette er altså Fifas prisutdeling, og skiller seg fra France footballs Ballon d’Or.

Erling Braut Haaland ble nummer to i Ballon D’Or i oktober i år, bak Lionel Messi som vant prisen for åttende gang.

– Sakte, men sikkert har jeg blitt vant med å vinne Gullballen siden første gang i 2009. Jeg tror dette er den siste gangen, så det føles mer behagelig, og jeg skal nyte det på en annen måte, sa Messi den gang.

Finalistene på kvinnesiden er Aitana Bonmatí fra Barcelona, Linda Caicedo og Jennifer Hermoso. To spanjoler og en colombianer, der altså.

16 kvinnelige fotballspillere var først nominert. Nominasjonene ble plukket ut fra prestasjonene som strakte seg fra 1. august i 2022 til 20. august i 2023.

Bonmatí vant årets Ballon d’Or.

I tillegg til Fifas Best Award, skal også Fifas Puskás Award deles ut.

Fjorårets vinnere av prisene var Alexia Putellas, Lionel Messi, og Marcin Oleksy.