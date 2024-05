Saken oppdateres!

– Fullt fortjent. Det var en middels dag og vi møtte et godt lag som tør å spille, men vi gjør jobben, sier Jens Petter Hauge til TV 2. Hauge satte inn 2–3-målet – hans første eliteseriemål for sesongen og hans første i Eliteserien siden 2020.

– Det er noen år siden, jeg scoret vel her sist i 2019, så det er fint å opprettholde den tradisjonen.

Hauge hadde også målgivende på Kasper Høghs 2–4-mål. Duoen ble byttet inn samtidig like etter timen var spilt.

I 1. omgang var det imidlertid to andre som leverte målpoengene for gultrøyene.

Kristiansund-gutten Sondre Sørli fikk sin første Eliteserie-start for sesongen og svarte på tilliten med å assistere Albert Grønbæk på Glimts to første scoringer.

Dansken scoret sitt mål nummer tre og fire på sesongen, og økte markedsverdien sin ytterlige.

Flere medier, deriblant den tyske storavisen Bild, melder at Bundesliga-klubben Werder Bremen skal ønske seg 22-åringens tjenester til sommeren. Avisen skriver at Werder Bremen er villige til å betale ti millioner euro – omtrent 117 millioner norske kroner.

I januar forlenget Grønbæk kontrakten med Glimt i ytterlig ett år – frem til 2028.

UBESEIRET: Glimt tok sin sjette seier på syv kamper søndag. Bare Molde har klart å stjele poeng fra serielederen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Det er veldig skuffende, jeg er skuffet over resultatet – det ser styggere ut enn hva det er, sier KBK-trener Amund Skiri til TV 2, etter at Kristiansund gikk på deres første tap på hjemmebane for sesongen.

– Jeg synes vi leverer en flott kamp, kanskje den beste kampen så langt i år. Så er det skuffende at vi ikke sitter igjen med noe, utdyper KBK-treneren.

Skiris menn åpnet friskt og kom til to gode sjanser i åpningen, men en god Michael Lansing i KBK-målet var våken.

0–1 : På kontring la Sørli igjen til Albert Grønbæk, som fikk avsluttet på 16-meteren bak Lansing.

1–1: Et Ruben Alte-innlegg fra høyre gikk via Brede Moe og spratt KBKs vei inne i feltet. Der sto Habib Gueye og satte ballen sikkert i mål fra kloss hold.

Kristiansund var veldig nære på å øke til 2–1 på overtid i første omgang. Hilmir Mikaelsson snappet opp ballen fra Brede Moe som bakerste mann. Islendingen satte fart mot Glimt-målet og spilte uselvisk til Alte. Bare en kjemperedning fra Nikita Haikin avverget at hjemmelaget gikk til pause i ledelsen.

1–2: Nok en gang kombinerte Sørli og Grønbæk. Førstnevnte avventet tålmodig, før han spilte videre til dansken som satte inn sitt fjerde mål for sesongen.

I det 71. minutt ble både Sørli og Grønbæk byttet ut etter at de begge lå nede med en smell i minuttene før.

2–2 : En kjempetabbe av Brede Moe gjorde at Habib Gueye fikk en enkel jobb med å sette sitt andre mål for dagen.

2–3 : Innbytter Jens Petter Hauge curlet ballen elegant i mål via lengste stolpe.

2–4: På overtid fikk Kasper Høgh æren av å sette spikeren i kisten. Hauge sto bak den målgivende pasningen.

