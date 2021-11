– Jeg skal gi dem en scoring i andre omgang, sa Erik Botheim til Viasport på vei inn til hvilen.

21-åringen trengte snaut 20 minutter på å innfri løftet. Bodø/Glimt fikk en fin overgangsmulighet og rullet opp et lekkert angrep, men pasningen fra Botheim til Alfons Sampsted så ut til å være for upresis.

Men isteden lempet islendingen inn et presist innlegg, som Botheim stanget kontant inn bak Roma-keeper Rui Patricio, som nylig spilte sin 100. kamp for Portugal.

EUFORI: «Det er Botheim, det er ferdig!» har unggutten ropt når han har scoret mål for Rosenborg 2. Torsdag kveld gjorde han det på Stadio Olimpico. Foto ALBERTO LINGRIA / X04139

Bodø/Glimt så ut til å være på vei mot en historisk seier på mektige Stadio Olimpico, men seks minutter før full tid var det Roma-fansens tur til å ta av.

Innbytter Borja Mayorals innlegg fant veien til en fullstendig umarkert Roger Ibañez, som nikket inn utligningen – etter det som så ut til å være en hårfin offside.

Bodø/Glimt-keeper Nikita Haikin var på den og stoppet ballen med beinet, men den greske dommeren Anastasios Papapetrou tittet på klokken sin og fikk beskjed av teknologien om at ballen hadde vært over streken.

– Nå føler jeg det var to tapte poeng. Det er litt kjipt, prestasjonsmessig er det veldig bra – mot førstelaget deres, sier Ola Solbakken til V4 etterpå.

– Jeg er litt skuffet, vi hvis vi ser kampen som helhet henger vi i stroppene det siste kvarteret. Men jeg gjør en feil som ikke bytter tidligere, sier trener Kjetil Knutsen.

FESTBREMS: Roger Ibañez satte inn 2–2 for Roma, men var det en liten offside i forkant? Foto ALBERTO LINGRIA / X04139

Det var andre gang i kampen at Roma utlignet etter at Bodø/Glimt hadde tatt ledelsen. Like før pause hadde Ola Solbakkens rystet hjemmepublikumet med en vanvittig scoring.

José Mourinho skyldte på kunstgress og snø både før og etter det ydmykende 1–6-tapet på Aspmyra, men denne gangen var det perfekt fotballtemperatur og en strøken gressmatte da Glimt igjen sjokkerte italienerne.

Den 21 år gamle Patrick Berg-erstatteren Elias Kristoffersen Hagen drev fremover i banen og dyttet ballen til nylig landslagsuttatte Ola Solbakken, som på første touch hamret ballen i krysset.

Den beryktede Curva Sud-svingen på Stadio Olimpico stilnet, mens de 1500 tilreisende Bodø/Glimt-supporterne føk til himmels.

FOTBALLSJOKK: Ola Solbakken hamret inn 1–0-målet og feiret på knærne foran Curva Sud. Foto MAURIZIO BRAMBATTI / ANSA

Solbakken feiret med å skli på knærne foran den mest hardbarkede Roma-fansen – og fikk tilsynelatende påpakk fra dommer, mens Erik Botheim var mest opptatt av å pusse skoene til Solbakken etter det vanvittige treffet.

Før det hadde Bodø/Glimt vært under et voldsomt press. Bodøværingene er vant til å dominere kamper, men Roma-manager José Mourinho hadde tydeligvis lært en lekse eller to etter det ydmykende 1–6-tapet i kalde Bodø – som var første gang den profilerte manageren slapp inn seks mål i en kamp.

Ballsikre Roma-spillere pumpet presise langpasninger bak backene til Bodø/Glimt. Under en periode på to-tre minutter midtveis omgangen kom hjemmelaget til flere store sjanser, men fikk ikke ballen i mål.

Vertene fortsatte å trykke på og skapte flere halvfarligheter, men isteden hamret Solbakken ballen kontant i mål da han fikk sjansen like før pause.

Curva Sud buet idet dommeren blåste for pause få minutter etterpå, mens Glimt-fansen hoppet og sang «Bodø/Glimt, superlag, det e det beste vi har i dag» og «dette e Aspmyra».

– Vi ble enige om å spille vårt eget spill. Vi må ikke gjemme oss, det gjorde vi en kort periode. Vi må bare tørre å spille og drite i resultatet, sa Botheim på vei inn i garderoben.

– Ok prestasjon, men ikke optimalt. Vi må justere presset. Morten (Konradsen) er for høy. Han må melde seg på og da kommer vi til å få rytmen, oppsummerte Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen.

José Mourinho gjorde på sin side to endringer i pausen. Ebrima Darboe og Henrikh Mkhitaryan ble plukket av. Inn kom Gonzalo Villar og og Carlos Perez.

Stephan El Shaarawy dro seg innover i banen og curlet inn utligningsmålet snaut ni minutter ut i andre omgang, men ti minutter senere tok altså Erik Botheim ansvar og satte inn 2–1.

Et kvarter før slutt skapte Roma en vanvittig dobbeltmulighet på dødball. Ballen traff både treverket og spratt langs streken, men både Gud og paven virket å være fra Bodø denne torsdagskvelden, da ballen på mirakuløst vis ikke havnet mellom stengene og over målstreken.

Til slutt fikk Roma altså utligningsmålet sitt, men et sterkt bortepoeng gjør at Bodø/Glimt fremdeles topper gruppen.