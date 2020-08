Kometkarrieren har tatt den norske landslagsspilleren til Fotball-Europas største kamp

De fire siste årene har Champions League-finale vært synonymt med Ada Stolsmo Hegerberg. Hun og Lyon har vunnet hver gang. Hegerberg sto selv for fem mål på de fire finalene. I år er imidlertid Gullballen-vinneren skadet og på sidelinjen. Det betyr imidlertid ikke at Norge står uten en sentral aktør i årets største fotballkamp.

På Wolfsburgs midtbane starter nemlig etter alle solemerker Ingrid Syrstad Engen. 22-åringen fra Melhus har hatt en kometkarriere de siste årene.

– Det er jo en helt vill kamp, som jeg ser veldig frem til. Det er den største kampen du kan spille for klubblaget, sier hun til Aftenposten på telefon fra San Sebastian på den spanske nordkysten.

Da koronaviruset kastet om på alle planer om et vanlig sluttspill i vår, ble de tre siste rundene utsatt og satt opp i et komprimert og mesterskapslignende format.

Tirsdag sendte Engen og lagvenninnene hjem Barcelona og Caroline Graham Hansen. Trønderen var involvert i kampens eneste mål. Mot Glasgow City i kvartfinalen scoret hun to.

I sin første sesong som utenlandsproff, har den høyreiste midtbanespilleren markert seg umiddelbart.

– Jeg får høre at det er imponerende hvor fort det har gått, sier Engen.

Føltes som verdens undergang

Utviklingen er oppsiktsvekkende, og søndagens dato – 30. august – kan stå som symbol på veien fra en ganske anonym tilværelse i trøndersk fotball, til Fotball-Europas største scene.

30. august 2017: Vi går tre år tilbake i tid. Det virket fortsatt helt i det blå at Trondheims fremste kvinnelag skulle bytte ham og tre på seg Rosenborgs svarte og hvite drakter. Det skjedde først i år. Engen og lagvenninnene i Ørn møtte Vålerenga i kvartfinalen i cupen. Det endte med 1–2-tap. Tenåringen hadde rukket å gjøre seg bemerket, men laget kjempet på nedre halvdel av tabellen.

– Jeg hadde ambisjoner. Målet da var å bli tatt ut på A-landslaget, sier Engen.

31. august 2018: Vi spoler ett år frem i tid. Engen har byttet ut Trondheims-Ørn med landets suverent beste lag, LSK Kvinner. Hun rakk knapt å flytte sørover før landslagsplassen var hennes.

På den siste dagen i august spilte hun sin sjette landskamp. Fire dager senere scoret Engen da Norge slo Nederland og kvalifiserte seg til VM. Det ble et mesterskap som skulle bety mye for henne.

30. august 2019: Nøyaktig ett år før årets Champions League-finale, vant Norge 6–0 borte mot Nord-Irland. De hadde lagt bak seg en sommer hvor de virkelig vant fotballnasjonens hjerter.

I verdensmesterskapet i Frankrike gikk laget helt til kvartfinalen. I runden før tok Engen det avgjørende straffesparket mot Australia.

– VM ga meg internasjonal erfaring, som jeg ikke hadde opplevd før. Du blir utsatt for mye medieoppmerksomhet, det er stor pågang og interesse. Jeg var oppi noen situasjoner hvor jeg lærte at jeg ikke kunne dvele for lenge ved ting. Det kommer alltid en ny kamp hvor du må være helt til stede.

– Har du et eksempel på en slik situasjon?

– I den andre kampen mot Frankrike lagde jeg straffe. Der og da føltes det som verdens undergang. Det er viktig at det ikke får påvirke deg for mye, og vi tok oss jo videre fra gruppespillet.

30. august 2020: I år skal Engen og lagvenninnene opp mot det som har vært verdens klart beste klubblag de siste årene.

– Det blir forhåpentlig ikke siste gangen jeg spiller en slik kamp, men det er noe jeg kommer til å huske resten av livet.

– Kan det i det hele tatt sammenlignes med noe du har vært med på tidligere?

– Det nærmeste jeg kommer er VM i fjor. Det er et nytt nivå, som jeg ikke har kjent på før. Det er en ny type motstand. Det er så klart utrolig moro å oppleve. Det er et nytt steg i karrieren.

– Hvordan merker du at du utvikler deg?

– Jeg merker det både fotballmessig og på andre områder. Vi møter verdens beste lag. Det er noe med det å ikke helt vite hva du går til. Det var det samme mot Barcelona for meg. Du må ta det litt underveis og stole på det vi har jobbet med i laget. Du blir også utfordret mye på det taktiske. Det kreves mer av meg på alle områder.

Brutal sesongoppkjøring

Engen har tidligere fortalt om det brutale møtet hun sist sommer fikk med en tysk sesongoppkjøring.

I den andre uken fikk laget beskjed om å stille med joggesko på ettermiddagen. Da hadde de allerede hatt en tøff fotballøkt om morgenen.

«Treningen endte med at jeg nesten tisset meg ut, ikke klarte å kjøre bil tilbake og da jeg omsider kom meg hjem, ble jeg liggende på stuegulvet i to timer mens mamma måtte mate meg», skrev hun i en blogg på toppserien.no.

– Det siste året i Tyskland har gjort meg mer robust og stabil, sier hun nå.

Hun har spilt kule kamper, vunnet både serie og cup, og hun har bidratt sterkt på veien mot trofeene.

Under fjorårets VM sa landslagssjef Martin Sjögren at Engen kom til å dominere lagets midtbane i ti år fremover.

– Hun har evnen til å ta nivåer på en veldig god måte, sier svensken. Han trekker frem at hun ble en ledende spiller i LSK Kvinner på kort tid.

– Hun viser det nå også. Wolfsburg er på et veldig høyt nivå om du skal rangere klubblag i verden. Hun har tatt også det nivået veldig raskt. Hun klarer det, selv om omstillingen kan være ganske stor, sier Sjögren.

Tøft, men verdt det

Om det skulle ende med Champions League-triumf, blir det ikke mange dagene hvor Engen kan hvile på laurbærene.

Allerede fredag starter den nye Bundesliga-sesongen. Da spiller Wolfsburg hjemme mot Essen.

Det føles merkelig å gå fra en sesong til den neste på bare noen få dager. En fordel er at den tunge oppkjøringen allerede er unnagjort.

– Vi har allerede hatt den. Jeg håper og tror at jeg er ferdig med blodslitet nå, ler hun.

Vis fakta ↓ Ingrid Syrstad Engen Født: 29.4.1998. Fra Melhus. Klubber: Trondheims-Ørn, LSK Kvinner, Wolfsburg. Meritter: Norsk serie- og cupmester i 2018 og 2019. Tysk serie- og cupmester i 2020. Landskamper/mål: 29/5 Aktuell: Spiller Champions League-finale for Wolfsburg mot Lyon søndag.

Det ble en lang koronavår, med mye usikkerhet om hva som ville skje med sesongen og veien videre. Den første sesongen som proff, ble helt annerledes enn hun kunne se for seg. Det gjør ikke så mye nå.

– Jeg er her for å kjempe om titler. Det har vært tøft innimellom, men å få spille disse store kampene gjør at det er veldig verdt det.