Ranheim-keeper lånes ut

Det opplyser Ranheim på sine nettsider.

– Nicklas er en keeper med ambisjon om å spille hver kamp og vil få det i Bryne med Jan Halvor. Vi har to fantastiske keepere som kjemper om en plass i elleveren. Derfor er det en vinn-vinn-situasjon for oss og Niklas, samt et godt utgangspunkt for keeperkonkurransen i 2022, skriver Ranheim.

Landslagsmålvakten for Trinidad og Tobago spilte i Stjørdal-Blink før han gikk til Ranheim i forkant av årets sesong.

Frenderup har spilt fire kamper for Ranheim denne sesongen.