Opplysninger til VG i Brann-saken: Politiet innstiller på henleggelse av overgrepssaken

26. august tok politiet ut siktelse for voldtekt mot én av deltagerne på nachspielet på Brann Stadion, som fant sted natt til tirsdag 10. august.

Nå har imidlertid politiet innstilt på å henlegge saken grunnet bevisets stilling, ifølge VGs opplysninger.

Spillerens advokat, John Christian Elden, opplyser til VG at han har fått samme informasjon fra politiet for noen uker siden. Han skriver til VG at de har fått innstillingen, som går på henleggelse.

Saken er ferdig etterforsket og ligger nå hos statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane, som ikke ønsker å kommentere saken – samtidig som de varsler at en videre avgjørelse kommer i løpet av denne uken.

De kan enten støtte politiets innstilling eller begjære ytterligere etterforskning. VG kjenner ikke til at statsadvokaten har bedt politiet foreta ny etterforskning.

Kvinnenes bistandsadvokat Beate Hamre har ikke hørt noe om henleggelse av saken.

– Saken følger vanlig gang, vi får beskjed når det kommer en avgjørelse fra statsadvokaten, sier Hamre til VG.

Politiadvokat Lillian Kleppe er ordknapp.

– Saken ble oversendt til statsadvokatembetet for avgjørelse for noen uker siden. Politiet vil ikke gi noen kommentar knyttet til hvilken innstilling som er gitt, sier Kleppe.

Spilleren har gjort det klart at han nekter straffskyld. Forsvarer Elden har tidligere uttalt følgende til TV 2:

– Kan fortsatt ikke se noen grunn til at han skal siktes eller senere tiltales, slik at saken bør gå mot henleggelse.

Politiet etterforsket også en voldshendelse etter nachspielet, der en annen Brann-spiller hadde status som siktet.

Denne saken ble avgjort med et forelegg på 10.000 kroner, noe mannen vedtok. Han uttalte via sin advokat at han ikke erkjente straffskyld, men at han vedtok boten for å bli ferdig med saken.