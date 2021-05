Voldsomme protester mot Manchester United-eierne: Kampen utsatt

16.45 ble det klart at kampen er utsatt!

Ifølge Manchester Evening News skal supporterne ikke ha tatt seg inn garderobene, noe som er en nøkkel knyttet til faren for coronasmitte.

Halv fem ble også lagoppstillingene sluppet, til normal tid - én time før kampstart. Lagene har imidlertid ikke kommet til banen enda, melder BBC, 55 minutter før kampstart.

Manchester Evening News melder få minutter senere at spillerbussene fremdeles skal være ved spillerhotellet og 16.45 kom bekreftelsen på at kampen foreløpig er utsatt.

Like før klokken fem melder Manchester Evening News at Michael Oliver har kommet seg inn på Old Trafford og at lagbussene samtidig blir gjort klare utenfor spillerhotellet Lowry.

Flere supportere har samlet seg utenfor spillerhotellet, hvor det ropes «vi bestemmer når dere spiller»:

Sky Sports meldte litt før klokken fire at banen var i ferd med å bli ryddet og at fansen oppførte seg fint på vei ut av Old Trafford. Ti over fire melder imidlertid både AP-journalist Rob Harris og Collymore at fansen var tilbake på arenaen. Ifølge Manchester Evening News skal de ha kommet seg inn på det tidligere styrerommet i det syd-østlige hjørnet av Old Trafford.

Ifølge Sky Sports skal ytterligere en annen gruppe med supportere ha kommet inn på arenaen hvor bortefansen normalt sett sitter. 50 minutter før kampstart melder BBC at supporterne igjen skal være på vei ut fra stadion.

The Athletic-journalist Laurie Whitwell skriver på Twitter at banemannskapet undersøker gressmatten for mulige skader, og at det rapporteres om at TV-kameraer har blitt ødelagt.

– Glazers out, var den klare beskjeden fra hordene av United-supportere da protestene startet.

Sinnet mot Glazer-familien har vært stort i mange år og har eksplodert etter den mislykkede flørten med Super League.

Mange av supporterne stiller med i klubbens gamle farger - gult og grønt - og roper på «50+1» - som betyr at majoriteten av klubben ikke skal kontrolleres av eksterne eiere.

Redaktør i Manchester Uniteds skandinaviske supportergruppe, Dag Langerød, tviler på at en slik eierstruktur er gjennomførbar i England.

– Jeg har ingen tro på at vi får en 50+1-modell. Hvem skal kjøpe klubben og hvem skal selge videre til fansen? Og dette må skje i alle klubber, innleder han.

– Men jeg håper vi får til endringer på en eller annen måte, og at vi viser Glazers hvor utrolig stor misnøye det er med dem. Det kan være naivt og tro at det skal skje noe, for det har vært mange år med protester. Men man må orke å protestere uke inn og uke ut, sier Langerød.

Supportere skal også ha samlet seg utenfor Lowry Hotel hvor Ole Gunnar Solskjær og spillerne er samlet før kamp. Langerød understreker at protestene er rettet mot eierne og ingen andre.

– Jeg aner ikke hvilke konsekvenser det får. Glazers sitter i Tampa i USA og virker å bryr seg fint lite så lenge pengene kommer inn, mener han.

ESPNs United-korrespondent, Rob Dawson, melder at rundt 1000 supportere skal være utenfor hotellet, og at klubben skal være bekymret for at noen av dem vil blokkere spillerbussen, i et forsøk på å utsette kampstart.

– Dette kommer til å gå verden rundt, og om denne kampen må utsettes fordi supporterne sier ifra til grådige og egosisitke eiere, synes jeg det er innafor. Jeg bare håper virkelig at det ikke er noen som gjør noe dumt, at noen blir skadet eller krysser streken på noen måte. Det kan ikke vi stå inne for, sier Langerød.

Manchester Evening News skriver at demonstrantene skal brutt ned barrierene, og beveget seg mot stedet der spillerbussene vanligvis parkerer.

Folk samlet seg utenfor Old Trafford lenge før de varslede protestene skulle starte 15.00. Ifølge Dawson er 10.000 demonstranter ventet etter Manchester Uniteds mislykkede forsøk på å bli en del av Super League.

– Det er viktig å lytte til hva fansen mener og at vi kommuniserer bedre med dem. Min jobb er å er å fokusere på fotball-laget og sørge for at vi har et best mulig lag, sa Solskjær før de planlagte protestene. Manageren sa også:

– Som jeg har sagt før, jeg har hatt stor støtte fra klubben og eierne og jeg er sikker på at jeg vi bli støttet igjen i jobben med å ta klubben et steg videre. Når det er protester, så er det viktig at de går for seg på en god måte og holdes fredelig.

Ole Gunnar Solskjær gikk i dialog med en gruppe supportere som 22. april tok seg inn på klubbens treningsanlegg Carrington.

For Liverpool er dagens oppgjør meget viktig med tanke på å sikre en plass blant de fire beste i Premier League. Det vil gi spill i neste sesongs Champions League.

«Rundt klokken 9 i morges skaffet en gruppe personer seg tilgang til klubbens treningsanlegg. Manageren og andre snakket med dem. Bygningene er sikret, og gruppen har nå forlatt området», heter det i uttalelsen fra klubben for 10 dager siden.

VG oppdaterer saken.