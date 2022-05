Han har akkurat rykket opp til å bli en av topplederne i RBK.

Denne uka er Vikvang på plass i Rasmus&Saga.

Der er vi selvsagt innom 16. mai-festen, og hvilken mottakelse Kjetil Rekdal kan vente seg på Hamar til helga.

Og ikke minst: Cupfesten på Verdal torsdag.

Foto: Christine Schefte

Akademi-tapene

Men vi snakker også om RBK-akademiet: For de siste ukene har akademiet igjen måtte tåle spørsmål, etter stortap for Junkeren og NM-exit for Eidsvold Turn.

Dette ble også tema da Ranheim-duoen, tidligere akademispillere Michael Karlsen og Erik Tønne, var med sist.

Hva slags resultatkrav ligger på RBK2? Og hvor ligger ansvaret når motgangen melder seg?

Vi har også ukas lag - naturligvis - og hva skjer om Tove Moe Dyrhaug, som er i finaleheatet, innstilles som skipresident?

