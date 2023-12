– Det er en tragedie, sier Oppsal-leder Jørgen Grydeland (34) til VG.

Etter å ha kjempet i flere år for å få rehabilitert klubbens nierbane, hadde Oppsal IL Fotball fått plass i budsjettet til Oslo kommune for inneværende år.

I sommer startet Bymiljøetaten (BYM) gravearbeid på klubbens nedslitte kunstgress.

Oppsals 1100 spillere skulle få bedre treningsmuligheter etter om lag et tiår med det klubben betegner som en utdatert bane på Trasop kunstgress og fortvilende anleggskapasitet.

ÉN STOR BANE: Dette er den eneste elleverbanen Oppsal har for sine 1100 medlemmer. Foto: Tore Kristiansen / VG

Plutselig merket daglig leder at gravemaskinene var forsvunnet. Igjen lå en rekke hull i banen, ifølge Oppsal-sjefen.

– 15 dager senere får jeg et svar fra en prosjektleder i Bymiljøetaten, sier Grydeland og viser VG en e-post fra Oslo kommune:

«BYM har utfordringer med midler for alle kunstgressbaner i 2023. Derfor har BYM valgt å utsette visse prosjekt til neste år. Trasop er utsatt til neste år. Det er trist, men BYM mangler penger. Trasop blir ferdig neste år.»

«UBRUKELIG»: Oppsals nest største kunstgressbane ligger i hovedsak forlatt i påvente av rehabilitering, ifølge daglig leder. Foto: Frode Hansen, VG

Grydeland vender blikket fra PC-skjermen mot VGs journalist.

– Jeg ble så ekstremt skuffet. Hele klubben ble skuffet. Arbeidet var jo startet, men Bymiljøetaten gjorde graveprøver og fant ut at det ville koste mer enn det var budsjettert med.

34-åringen, som er født og oppvokst bare noen meter fra banen, anslår at det var seks hull på tre ganger tre meter etter at maskinene hadde gravd i kunstgresset.

– Nå har vi lappet det sammen slik at de aller minste i klubben kan være der. For vi har ikke plass til dem andre steder. Det kunne vært en perfekt bane. En stor nierbane. Det kunne vært en drøm. Nå er den i stedet ubrukelig og helsefarlig, sier han.

E-POSTEN: Dette var meldingen Oppsal-lederen mottok fra Bymiljøetaten.

Klubben bruker nå én fullskala elleverbane og én syverbane til klubbens 90 lag. I sommerhalvåret har Oppsal tilgang på ytterligere noen småskala-flater, ifølge Grydeland.

I bydelen Østensjø bor det over 50.000 mennesker. Rundt 20.000 av dem er i Oppsal.

– Det står i e-posten at «Trasop blir ferdig neste år». Tror du det?

– Den blir ikke ferdig, nei. Er du gal? Det er jo ikke satt av en krone i budsjettet.

VG skrev onsdag at hverken det forrige eller det nye byrådet har bevilget penger til rehabilitering av kunstgress eller nye fotballbaner i Oslo i 2024.

VANTRO: Oppsal-sjef Jørgen Grydeland viser VG e-posten som i sommer knuste drømmen om et nytt kunstgress for klubbens 1100 medlemmer. Foto: Frode Hansen, VG

Grydeland reagerte kraftig da han fikk høre om innstillingen i 100-milliardersbudsjettet til det nye byrådet med Høyre og Venstre, hvor Eirik Lae Solberg (H) er byrådsleder.

– Eirik Lae Solberg gikk til valg på at han syntes Ap gjorde en dårlig jobb med idretten. Det første vi får servert av et nytt byråd er null kroner. Det er det verste sviket mot Oslo-idretten noensinne fra det nye byrådet.

Konfrontert med uttalelsen fra Oppsal-lederen, erkjenner Lae Solberg at det er et klart behov for flere kunstgressbaner i Oslo.

– Det er også et stort behov for å rehabilitere flere kunstgressbaner. Grydeland retter imidlertid «baker for smed» med kritikken sin. Han burde rette skytset mot Ap-byrådet som nettopp har gått av for at de ikke bevilger en krone til rehabilitering av kunstgressbaner i et budsjett de jobbet med i seks måneder, sier Lae Solberg til VG.

– Vi hadde tre uker på oss til å endre budsjettet de la fram og rakk dessverre ikke å endre dette. Det blågrønne byrådet vil satse på idretten, men det tar dessverre mer enn fem uker å snu den passive idrettspolitikk som har vært ført gjennom mange år.

FÅR KRITIKK: Eirik Lae Solberg (H) er nyvalgt byrådsleder i Oslo. Foto: Emilie Rydning / VG

I Oppsal beskriver klubbens daglige leder at anleggskrisen rammer medlemmene hardt.

– Aktiviteten vi kan tilby er veldig begrenset. Vi må nå si nei til barn. Vi kan egentlig ikke starte opp flere kull. Vi har i utgangspunktet ikke plass til flere barn og unge, sier Grydeland.

– Hvor nære er dere ved å si nei til barn som vil spille fotball i Oppsal?

– Det er vi egentlig langt forbi. Vi har én elleverbane på 1100 medlemmer. Det er et hinsides puslespill for å prøve å få det til å gå opp. Du kan jo bare gjøre regnestykket. Det er klin umulig.

JOBBER FOR OPPSAL: Fra dette kontoret prøver Jørgen Grydeland å bedre forholdene for klubbens 1100 medlemmer. Foto: Frode Hansen, VG

– Hvordan opplever du arbeidet med å få forbedret banekapasiteten?

– Det er en historie i seg selv. Det er et umulig system. Du er en kasteball i et byråkratisk sirkus hvor du aldri når frem. Til slutt føler du at alt du skriver og ber om ender tilbake hos deg selv.

– Med befolkningsveksten som er ventet i Oslo og problemene dere har, hvordan ser det ut for dere om fem til 10 år hvis det ikke skjer en endring?

– Jeg ser ekstremt mørkt på det. Vi vokser og vokser, men det er ingen planer for idrettsanlegg. Det er et totalt kapasitetsproblem, og spesielt for fotballbaner.

– Hvordan ville du løst anleggskrisen i Oslo-idretten?

– Hvis ikke Oslo skal bli en helt forferdelig by på sikt, må politikerne omprioritere og sette av nok midler. Det holder ikke med 200 millioner til rehabilitering. Vi snakker om en helomvending. De er nødt til å se verdien idretten utgjør. I ytterste konsekvens vil mangelen på tilbud bety økt kriminalitet og sosiale utfordringer, mener Oppsal-lederen.

– Idretten har også selv et ansvar med å velge ledere som faktisk tør å mene noe om dette og som setter press på politikere og de beslutningstagerne som styrer fordelingen av penger.

BER POLITIKERNE TA ANSVAR: Oppsal IL Fotball-sjef Jørgen Grydeland avbildet på Trasop kunstgress. Foto: Frode Hansen, VG

Omar Gamal (SV) var idrettsbyråd i Oslo fra 2020–2023 og har tatt del i Oppsal-saken. I september var SV-politikeren med på å legge frem et budsjettforslag for 2024, måneden før Høyre og Venstre overtok makten i Oslo.

Gamal forklarer at han ikke husker detaljene i helomvendingen på Oppsal.

– Det er ikke uvanlig at baner kan bli utsatt fordi man trenger mer penger, men da bevilger man de pengene i neste års budsjett etter at Bymiljøetaten har spilt inn hvor mye mer penger de trenger. Det gjør man i tilleggsinnstillingen, noe det nye byrådet ikke har gjort, sier Gamal til VG.

– Fikk ikke dere selv den innstillingen fra Bymiljøetaten, om hvor mye penger som må til for å rehabilitere banen til Oppsal, før dere leverte budsjettet for 2024?

– Det husker jeg ikke, og jeg har ikke de dokumentene lenger. Det er det byrådsavdelingen som har. Men dette er en klassisk ting vi hadde spilt inn i tilleggsinnstillingen til budsjettet, hvor man har mer oversikt og handlingsrom.

– Men du husker ikke om du så det innspillet fra Bymiljøetaten da dere jobbet med budsjettet?

– Nei, det husker jeg ikke. Vi får inn masse innspill fra etatene. Byråden husker ikke alle små budsjettoverskridelser.

Gamal lover samtidig å argumentere for at Oppsal likevel skal få penger i 2024 til rehabilitering av nierbanen. Bystyret skal behandle og vedta budsjettet før jul.

– Her har byrådet hatt friske midler, uten å prioritere idrettsanlegg. Det nye byrådet må ta ansvar og slutte å skylde på alle andre, sier Oslos nylig avgåtte idrettsbyråd.

