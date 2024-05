Nordmannen spilte hovedrollen i det som ble et ordentlig overtidsdrama.

To minutter på overtid jublet Villarreal hemningsløst da de trodde at de hadde gått opp i føringen for første gang i kampen. Men Ramon Terrats’ mål ble korrekt annullert for offside.

Fem minutter senere – syv minutter på overtid – dukket Sørloth opp. Nordmannen var overlegen i lufta, og stanget ballen inn i målet bak landslagskollega Ørjan Nyland.

– Det var i tråd med det han har levert i det siste. Det var to fine mål, og han er fysisk i toppform, sier Ståle Solbakken til VG.

Landslagssjefen fikk med seg dramaet hjemme fra sofaen og er ikke overraket over Sørloths oppvisning.

– Det var perfekte innlegg fra lagkameratene som gjorde at han kan bruke sine styrker. De spilte ham god og han utførte perfekt, sier Solbakken.

Sørloth har nå flest mål uten straffemål og nest flest mål inkludert straffemål i La Liga:

Grafikk: sofascore.com

Etter halvtimen spilt fant Jorge Cuenca hodet til Sørloth med et perfekt innlegg. I duell med Sergio Ramos og Kike Salas var Sørloth råsterk og headet tilbake i lengste hjørnet til 1–1. Nyland i buret hadde ingen sjanse.

– Det var lite han (Nyland) kunne gjøre med målene. Frustrerende kamp for ham på mange måter, men hadde noen gode inngrep.

Sørloth står med seks målpoeng på sine fire siste kamper.

Artem Dovbyk Girona-spiss

Bare ukrainske Artem Dovbyk (20 mål) har funnet nettmaskene flere ganger enn Sørloth i La Liga denne sesongen.

Solbakken er overrasket over at Dovbyk leverer på det nivået han gjør nå.

– Det er litt spesielt at han er toppscorer. Han var i Midtjylland da jeg var trener i Danmark og han scoret knapt ett mål, sier han.

Dovbyk spilte i FC Midtjylland i den danske Superligaen fra 2018–2020, da var Solbakken København-trener i sin annen periode.

Dovbyk og Sørloth spilte også sammen i Mydtjylland i 2017/18-sesongen. Da scoret Dovbyk ett mål på ti seriekamper, mens Sørloth scoret ti mål på 19 seriekamper.

LUFTENS BARON: Sørloths 3–2-scoring. Foto: ANDREU ESTEBAN / EPA / NTB

Sevilla og Youssef En-Nesyri åpnet best. Marokkaneren satte først 0–1 på straffe, før han økte til 1–2 rett før pause i 1. omgang. Yerson Mosquera scoret Villarreals 2–2-mål i det 84. minutt.

Sørloth & Co. har Girona (B), Real Madrid (H) og Osasuna (B) i sine tre gjenværende kamper. Villarreal ligger på 8.-plass i La Liga.

Sevilla har Cadiz (H), Athletic Bilbao (B) og Barcelona (H) på sine tre siste. Sevilla ligger på 12.-plass.