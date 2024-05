Dette er bare noe av det som har gitt Fredrikstad en rakettstart på fotballsesongen med foreløpig tredjeplass, kvartfinale i cupen og ti strake kamper uten tap.

Ingen blir overrasket om den ellevte kommer i hjemmekampen foran mer enn 10.000 tilskuere mot Strømsgodset 16. mai.

Sentral i alt dette: Trener Mikkjal Thomassen fra Færøyene, eks-politimannen som førte klubben tilbake til Eliteserien etter 12 år, og hans djevelske sans for detaljer:

Økt mengde.

Tre ting det er blitt mer av i FFK det siste halvannet året: Fotballtrening, fysisk trening og lagmøter. Det siste kan skje to ganger om dagen og kan handle om taktikk og neste motstander. Eller om å bygge kultur og gode vaner, hvordan spillernes fysiske målinger ser ut eller evalueringer i små og store grupper. Noen påstår til og med at tema har vært nede på et detaljnivå som «hvordan blokkere ballen».

GLAD I INFO: Mikkjal Thomassen foran taktikktavlen på Fredrikstad stadion. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Flere folk.

Thomassen har sitt eget lag rundt seg på trening og på benken i kamp. Støtteapparatet i klubben har aldri vært større, ifølge Fredriksstad Blad.

Nytt hus.

FFK har lagt masse penger i å oppgradere lokalene på stadion, også før Thomassens inntreden. Nylig er det brukt fire-fem millioner kroner i oppussing av garderobene. Da hadde fotballtreneren noen klare instrukser til arkitektene: Alle plasser i rommet måtte ha riktig vinkel til tv-skjermene, størrelsen på skjermene måtte være passende og lyset skulle treffe på riktig måte.

Endret kosthold.

Pizza har i årevis vært et vanlig syn som post-match-måltid i norske fotballgarderober. Det kuttet Fredrikstad ut da færøyingen kom og er erstattet med pastasalat og proteinshake.

Trim på tur.

Reisen til bortematch eller flyplassen inneholder aktivitet. Selv i den ordinære dagpendleravstanden mellom Fredrikstad og Oslo måtte bussen stoppe underveis til KFUM-kampen forrige runde. Spillerne skal tøye, strekke på bena og gå eller jogge en runde rundt bussen eller bensinstasjonen. Det fungerte godt på vei til hovedstaden:

– Det er null signalpolitikk i det, bemerker Mikkjal Thomassen.

– Det er bare fordi vi mener det faktisk har en effekt. Og får vi bedre kunnskap, så endrer vi etter hvert i kraft med den kunnskapen. Det er veldig enkelt.

48-åringen med 13 landskamper for Færøyene har dukket opp i en losje på Fredrikstad stadion. Sammen med sportssjef Joacim Heier svarer han for årsakene til at Fredrikstad bare har tapt fire av de 44 kampene Thomassen har ledet dem i serie og cup.

Og hvorfor han liker å avholde møter.

– For meg er det ikke noe unormalt i det vi driver med. Jeg har jobbet med det i veldig mange år. Vi er nøye, og grunnen til at vi er nøye, er fordi vi har en tro på at hvis du er forberedt på hva du møter, da er du mer avklart.

– Detaljene er med oss hele tiden, sier sportssjef Joachim Heier (38).

FOTBALLMANN: Joacim Heier spilte selv i Eliteserien for Sarpsborg. Gjennom mange år har han vært leder i Fredrikstad Foto: Thomas Andersen / NTB

– Det er en jakt på marginer. Da vi kom hjem fra Bergen og hadde ny kamp noen dager senere, hadde vi tatt et tidlig fly. Så kjørte vi mat opp til Gardermoen, sånn at de får spist i bussen og dermed får trent med en gang de er hjemme i Fredrikstad og sparer to timer. Det er den lille kostnaden der, egentlig mest innsatsen. Jeg føler vi er i ferd med å utvikle en klubb som har forståelse for de marginene, fortsetter FFKs sportssjef.

– Det er ikke for slitsomt?

– Nei, det er egentlig ganske givende.

Sportssjefen har også opplevd det motsatte. Som fersk leder i 2017 var han med på FFKs nedrykk fra Obosligaen. En av norsk fotballs storheter rotet helt nede i 2. divisjon i tre sesonger.

Høsten for syv år siden beskriver Heier som å treffe bunnen.

Nå styrer «gjenoppståtte FFK» etter noen klare strategiske valg:

– Organisasjon skal bygge sport. Ikke andre veien, der raske sportslige resultater gir oss muligheten til å bygge organisasjonen. At støtteapparatet er stort, er et eksempel på det.

– Og FFK er av og for Fredrikstad. Det er et byanliggende. Det legger føringer for hvordan vi trener og hva slags type spillere som kan være her, sier Heier.

Et fotballag fra en en industriby har få plasser til kunstnere og artister. Sjefen for kjøp og salg henter heller grovarbeidere med shortsen full av grønske og granulat.

Det treffer også Mikkjal Thomassens fotballfilosofi. De skal også tåle å stå i hardkjøret til treneren.

Her kommer den «mentale kontrakten» inn. Den inngår partene før spillerne signerer det faktiske papiret.

– Det betyr at når vi rekker hånden ut til en spiller, så vil vi se at han ønsker å rekke hånden ut. Og så ønsker vi å sikre oss at det bildet av hva dette går ut på, hvor vi skal og at det er veldig, veldig tydelig, og at alle er helt med på hva vi ser for oss, beskriver treneren.

Hans mest brukte spillere i Eliteserien så langt er ikke stinne av toppligaerfaring:

FFK i 2024 Vis mer ↓ Keeper: Jonathan Fischer (22) Kom fra Hobro på dansk nivå to i vinter. En av dem som det virkelig er lagt penger i: Den dyrest kjøpte FFK-spilleren på over ti år. Forsvar: Philip Aukland (25) Kom fra Fram Larvik i 2019 og vært med på to FFK-opprykk siden. Forsvar: Sigurd Kvile (24) Kun 19 kamper i Eliteserien før denne sesongen. Slo aldri til i Bodø/Glimt og var over flere år på utlån i flere klubber. Også i FFK, men de kjøpte ham ut før denne sesongen. Forsvar: Maxwell Woledzi (22) Kom før forrige sesong fra B-laget til Vitória Guimarães på portugisisk serienivå fire. Trolig FFKs fremste salgsobjekt. Vingback: Patrick Metcalfe (25) Spilte kun i Obosligaen for Stabæk, men tatt eliteserienivået med Fredrikstad. Midtbane: Sondre Sørløkk (27) Kom fra 2. divisjon i Ull/Kisa i fjor sommer. Var stort sett innbytter sist han var i Eliteserien – med Ranheim for fem år siden. Midtbane: Július Magnússon (25) Kom fra Vikingur på Island til Obosligaen med Fredrikstad for et drøyt år siden. En av få med landskamper. Midtbane: Morten Bjørlo (28) Har gått fra 3. divisjon til 2. divisjon til Obosligaen og til slutt i Eliteserien. Var uønsket i Rosenborg i vinter og ble snappet opp av FFK. Vist seg som et kupp. Toppscorer. Vingback: Stian Stray Molde (27) Fra Asker i 2. divisjon i 2019 og vært med på to FFK-opprykk siden. Spilt i Eliteserien for første gang i år. Angrep: Oscar Aga (23) Nok en spiller som ikke får tillit i Rosenborg. På lån i Fredrikstad ut sesongen. Sendte sin egentlige arbeidsgiver ut av cupen. Angrep: Mai Traoré (25) Ofte innbytter i Viking, litt mer på banen for Tromsø, der han var på lån i fjor. Kjøpt av FFK før denne sesongen.

– Vårt primærmarked er spillere som enten ikke har blomstret på øverste nivå ennå. Spillere som på en måte har kjørt litt av veien eller trengte en liten justering, sier sportssjef Joacim Heier.

Han har handlet mer sult enn salgspotensial. Det ble heller aldri noe fotballromantisk comeback for byhelten Tarik Elyounoussi (36). Eller en retur til Østfold for utenlandsproffen Anders Trondsen (29).

– Tenker du ut fra en forretningsmodell, at vi skal bygge oss opp via salg, så er det litt manko på spillere som er i den kategorien hvor du kan få veldig godt betalt, innser Joacim Heier.

FFK består i stor grad av relativt ukjente spillere midt i 20-årene. Bare én tenåring er i troppen nå, og Simen Rafn (32) er et unntak på de fleste parameter: Han runder 150 kamper på toppnivå, har vunnet mesterskap i Norge og er den eneste på over 30 år som har startet seriekamper i år. Og han er lokal.

– Det er klart det skal inn flere Fredrikstad-gutter på et godt FFK-lag i fremtiden, sier klubbens sportssjef.