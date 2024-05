– Det Egersund har gjort her de siste 20 minuttene er noe av det mest elleville jeg har sett. De så døde og begravet ut. Nå er Stabæk på hælene, sa TV 2-ekspert Yaw Amankwah med fem minutter igjen av kampen.

Det skulle bli enda villere.

Da Rasmus Vinge satte inn 4–0 med 35 minutter igjen å spille, virket det hele ferdig for nyopprykkede rogalendinger.

Men tre mål på et kvarter - to av dem fra den skadeforfulgte spissen Andreas Helmersen - var Egersund for alvor med i kampene.

Andreas Helmersen - her fra tiden i Raufoss. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Tre minutter før slutt dukket Magnus Lankhof Dalby opp og satte inn 4–4. Det er kun to uker siden Stabæk rotet bort en 3–0-ledelse i Moss.

Men Egersund var ikke ferdige. Henrik Elvevold satte inn 5–4 på overtid på Nadderud. EIK hadde klart det umulige!

– Et av de sykeste comebackene vi har sett, sier Amankwah.

Med det er også Egersund oppe på opprykksplass, med 18 poeng på sine ni første kamper.

Kampene Vis mer ↓ Aalesund – Åsane 4-1 (2-0) 2967 tilskuere. Mål: 1-0 Isaac Atanga (28), 2-0 John Kitolano (35), 3-0 Cláudio Braga (79), 4-0 Moctar Diop (82), 4-1 Thomas Lotsberg (90). Dommer: Jørgen Haugen, Kurland. Gult kort: Kristoffer Barmen, Sander Strand, Ole Kallevåg, Åsane. Lagene: Aalesund (4-3-3): Sten Grytebust – Kristoffer Nessø, Amidou Diop, John Kitolano, Thomas Grøgaard – Davíd Jóhannsson, Håkon Hammer, Eivind Kolve (Moctar Diop fra 68.) – Isaac Atanga, Cláudio Braga (John Norvik fra 88.), Sander Kilen (Sebastian Berntsen fra 84.). Åsane (3-4-3): Simen Lillevik – Kristoffer Barmen, Eirik Wollen Steen, Ole Martin Kolskogen (Emmanuel Tchotcho Bangoura fra 83.) – Dennis Møller Wolfe, Ole Kallevåg (Thomas Lotsberg fra 83.), Didrik Fredriksen, Sander Strand – Einar Iversen (Stian Nygard fra 63.), Steffen Lie Skålevik (Knut Haga fra 83.), Kristoffer Larsen (Jon Berisha fra 71.). Bryne – Ranheim 3-2 (1-1) 1291 tilskuere. Mål: 0-1 Gustav Mogensen (19), 1-1 Lars Erik Sødal (43), 2-1 Duarte Moreira (66), 2-2 Sander Amble Haugen (90), 3-2 Andreas Dybevik (90). Dommer: Johan William Grundt. Gult kort: Andreas Dybevik, Bryne, Nikolai Skuseth, John Hou Sæter, Simen Vidtun Nilsen, Ranheim. Lagene: Bryne (4-4-2): Anton Cajtoft – Luis Görlich, Jacob Haahr Steffensen, Sondre Norheim, Jens Husebø – Andreas Dybevik, Lars Erik Sødal, Christian Landu Landu, Robert Undheim (Jon-Helge Tveita fra 72.) – Duarte Moreira (Sjur Jonassen fra 80.), Alfred Scriven. Ranheim (4-3-3): Simen Vidtun Nilsen – Sander Amble Haugen, Nikolai Skuseth, Philip Slørdahl, Erik Tønne (Håkon Gangstad fra 70.) – Per Ciljan Skjelbred (Bendik Bye fra 75.), Jakob Tromsdal, John Hou Sæter – Mikael Tørset Johnsen, Gustav Mogensen, Vetle Wenaas (Dennis Gaustad fra 75.). Mjøndalen – Moss 1-2 (0-1) 1367 tilskuere. Mål: 0-1 Thomas Jakobsen (26), 1-1 Mats Pedersen (47), 1-2 Sebastian Pedersen (54). Dommer: Martin Berg, Hunstad. Gult kort: Sondre Skogen, Mats Pedersen, Meinhard Olsen, Mjøndalen, Aksel Baran Potur, Mathias Eriksen Ranmark, Moss. Lagene: Mjøndalen (3-2-3-2): Thomas Kinn – Sondre Skogen, Rasmus Holten, Ole Amund Sveen – Peder Vogt (Joackim Olsen Solberg fra 76.), Eivind Helgeland (Love Reuterswärd fra 45.) – Erik Brenden (Andreas Heredia-Randen fra 67.), Mats Pedersen, Meinhard Olsen – Mathias Bringaker, Alie Conteh (Markus Welinder fra 77.). Moss (4-3-3): Mathias Eriksen Ranmark – Marius Andresen, Kristian Strande, Ilir Kukleci, Ian Hoffmann – Aksel Baran Potur, Saadiq Elmi (Oliver Stavdal fra 90.), Kristoffer Lassen Harrison – Thomas Jakobsen, Bo Hegland (Altin Lajqi fra 63.), Sebastian Pedersen (Eythor Bjørgolfsson fra 78.). Raufoss – Lyn 1-0 (0-0) 821 tilskuere. Mål: 1-0 Jan Inge Lynum (71). Dommer: Ajdin Medic, Trosvik. Gult kort: Marius Alm, Torjus Engebakken, Jan Inge Lynum, Raufoss. Lagene: Raufoss (3-2-3-2): Ole Kristian Lauvli – Marius Alm, Jamal Haruna, Kristoffer Hay – Victor Fors, Jakob Nyland Ørsahl – Ryan Nelson (Kodjo Somesi fra 85.), Torjus Engebakken, Sander Nordbø – Erlend Hustad (Magnus Fagernes fra 79.), Jan Inge Lynum (Andreas Østerud fra 76.). Lyn (4-3-3): Alexander Pedersen – Herman Solberg Nilsen, Daniel Schneider, William Sell, Jørgen Vedal Sjøl (Håvard Meinseth fra 76.) – Julius Skaug (Adrian Berntsen fra 68.), Even Bydal (Jonas Skulstad fra 85.), Henrik Kristiansen – Anders Bjørntvedt Olsen, Mathias Johansen (Ibba Laajab fra 68.), Jacob Hanstad (Brage Hylen fra 68.). Sandnes Ulf – Kongsvinger 0-2 (0-2) 1832 tilskuere. Mål: 0-1 Lucas Haren (7), 0-2 Jesper Grundt (43). Dommer: Steinar Hauge. Gult kort: Vegard Solheim, Haris Brkic, Emir Derviskadic, Sandnes Ulf, Joel Nilsson, Lucas Haren, Kongsvinger. Lagene: Sandnes Ulf (4-3-3): Sander Lönning – Vegard Solheim (Herman Kleppa fra 45.), Espen Berger, Mads Thorsøe Bager, Andreas Nyhagen (Erik Berland fra 59.) – Haris Brkic (Matias Belli Moldskred fra 60.), Emir Derviskadic, Isak Hjorteseth (Endre Osenbroch fra 45.) – Markus Aanesland, Tommy Høiland, Jarmund Kvernstuen (Artan Memedov fra 75.). Kongsvinger (3-4-3): August Strömberg – Harald Holter, Fredrik Holmé, Róbert Orri Thorkelsson – Ludvig Langrekken (Emil Arendrup Nielsen fra 62.), Jesper Grundt, Eric Taylor, Joel Nilsson (Daniel Lysgård fra 87.) – Lucas Haren (Adem Güven fra 62.), Vegard Leikvoll Moberg, Noa Williams (Albert Sandstad fra 86.). Stabæk – Egersund 4-5 (3-0) 2327 tilskuere. Mål: 1-0 Thomas Roberts (str. 5), 2-0 Oskar Spiten-Nysæter (14), 3-0 Sebastian Olderheim (19), 4-0 Rasmus Eggen Vinge (57), 4-1 Justin Salmon (62), 4-2 Andreas Helmersen (70), 4-3 Helmersen (72), 4-4 Magnus Lankhof Dahlby (88), 4-5 Henrik Elvevold (90). Dommer: Eivind Bodding, Haga. Gult kort: Nikolas Walstad, Stabæk, Chris Sleveland, Ådne Midtskogen, Horenus Taddese, Magnus Lankhof Dahlby, Egersund. Lagene: Stabæk (3-4-1-2): Sondre Rossbach – Kasper Pedersen, Nicolai Næss, Nikolas Walstad – Fillip Jenssen Riise, Magnus Christensen, Thomas Roberts, Karsten Ekorness (Jon Haukvik Øya fra 66.) – Sebastian Olderheim (Herman Geelmuyden fra 78.) – Rasmus Eggen Vinge, Oskar Spiten-Nysæter (Brage Tobiassen fra 66.). Egersund (4-3-3): Knut André Søyland – Jo Stålesen (Justin Salmon fra 45.), Ådne Midtskogen, Henrik Falchener, Kristian Eggen (Magnus Lankhof Dahlby fra 73.) – Ingvald Halgunset (Daniel Ghebreyohannes Yrga-Alem fra 45.), Chris Sleveland, Horenus Taddese (Henrik Elvevold fra 85.) – Heine Åsen Larsen, Andreas Helmersen, Stian Michalsen.

– Jeg sa til supporterne at vi har sviktet dem, sier Stabæk-trener Bob Bradley til klubbens egen hjemmeside.

– I pausen snakket vi om å holde buret rent, medgir han.

– Vi blir nervøse og slutter å spille fotball. Vi må forsvare oss bedre.

På motsatt trenerbenk opplevde Kjell André Thu fra Egersund det utrolige med å snu 0–4 til 5–4.

– Vi er en gjeng som har veldig troen på det vi driver med. Vi har satt sammen en fin gruppe, der alle drar i samme retning og alle jobber knallhardt. Når vi ligger under 0-4, skal det noe helt spesielt til, og det graver vi ut, og det er jeg veldig stolt av, sier Thu til VG.

Han leverte coaching godt over Obos-klasse fra benken: Tre av hans fire innbyttere skrev seg inn på scoringslisten i den elleville 2. omgangen.

– Vi la om formasjonen og treffer bra på tiltakene vi gjør. Det føltes blytungt da de gikk opp i 4-0. Men vi får en kjapp scoring etter det, og hvis du gir denne gruppen her bittelitt håp, bittelitt tro, så tar de alt.

– Hvor lenge skal dere ligge over Vålerenga på tabellen?

– Så lenge som mulig! Neida, det får vi se. Målsettingen er 33 til 35 poeng. Da holder du normalt sett plassen i Obos, presiserer treneren til serietoeren.

I kriserammede Aalesund ble det en kjempeopptur med 4–1-seier over Åsane på hjemmebane. Isaac Atanga, John Kitola, Claudio Braga og Moctar Diop scoret målene som ga oransjetrøyene seieren i bunnkampen.