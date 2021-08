Ødegaard med strøken assist i Arsenal-returen – hat trick for Elyounoussi

– Vi må være offensive. «All-in».

Det sa RBK-trener Åge Hareide onsdag.

Og snakket om at RBK må ta igjen 0–2 for å ta seg til et gruppespill i Europa denne høsten.

Henriksen på plass

Torsdag kveld spilles skjebnekampen mot Rennes på Lerkendal.

Kampstart er 19.00, mens sendingen starter klokken 18.30. Vi lader opp til kamp med blant annet RBK-kaptein Markus Henriksen.

