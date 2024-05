– Det handler ikke om Disney. Det handler om fotball.

Nigel er klar i sin tale på supporterpuben The Turf, der VG møter flere lokale Wrexham-supportere – noen med fartstid helt tilbake til 60-tallet.

Stemningen står i taket tre timer før avspark i den siste hjemmekampen for sesongen mot seriemester Stockport.

1 / 2 HOW BOUT THAT: Jeff, Larry og Nigel diskuterer i sin faste avkrok på supporterpuben The Turf.



Den walisiske eventyrklubben har sikret sitt andre opprykk på rad, neste sesong spiller de i League One – tredje nivå i England.

Med på kjøpet har de fått turister fra hele verden, massiv oppmerksomhet og en egen dokumentarserie på Disney+.

Og det er med en stor dose stolthet de langvarige supporterne snakker om reisen de nå er en del av.

– Wrexham er ikke lenger en spøkelsesby som det var før. Det er egentlig vanskelig å tro på: De har pustet liv inn i en by som var på respirator, sier Nathan Salt.

Han er journalist i Daily Mail og basert i Manchester, og kommer fra området rundt Wrexham. Flere av hans kamerater har startet virksomheter i byen: Business is booming, folk flytter faktisk til Wrexham nå.

Nathan Salt Daily Mail-journalist og Wrexham-patriot. Driver blant annet egen podkast om den walisiske klubben.

Paradoks

«De» er ingen hvem som helst. I november 2020 fullførte Hollywood-kjendisene Ryan Reynolds og Rob McElhenney oppkjøpet av den walisiske klubben for, vel, rundt 30 millioner kroner.

– Det er et paradoks, er det ikke? spør supporteren Rob (ikke kjendisen Rob).

– Her har du en gammel gruveby, med sterke røtter i arbeiderklassen, som plutselig blir kjøpt av Hollywood-kjendiser.

Gjengen VG møter er fra militærveteranenes supporterklubb i Wrexham. De har vært med lenge. Nå er Wrexham satt på kartet, en global merkevare.

LEVERTE VARENE: Nathan Salt sier Ryan Reynolds og Rob McElhenney har levert på det de lovet: Å gjøre Wrexham både verdenskjent og bedre som lag. Foto: Peter Byrne / Pa Photos / NTB

Men ingen medaljer uten bakside!

Suksessen og oppmerksomheten har ført til større kamp om billetter, og kanskje et image de ikke helt kjenner seg igjen i.

For supporterne VG møter var det Wrexham som gjaldt også før Hollywood og Disney var en del av dagligtalen.

– Folk er bitt lei av det Disney-stempelet, at de kalles «Disney Reds» og det der. Men du kan ikke ha disse eierne og leve i skyggen, sier Salt.

Det til tross: De VG møter ville aldri byttet ut Reynolds og McElhenney. De føler først og fremst en voldsom takknemlighet for alt de har fått til.

Wales’ største stjerne klarte de imidlertid ikke å overtale:

Administrerende direktør (og nå også Disney-kjendis) Humphrey Ker sier det er mange i byen som har blitt kastet inn i rampelyset uten helt å vite hva de ble med på.

Så langt har dette rampelyset utelukkende vært positivt, sier han til VG. Han peker på det oppsvinget hele byen har fått i kjølvannet av serien og suksessen.

– Tanken om at vi har gitt folk i Wrexham en bedre fremtid er noe av det mest tilfredsstillende med alt dette, sier Ker.

STOPPES AV FANSEN: Humphrey Ker (venstre) sier han blir stoppet på flyplasser og det er ikke mange klubbledere forunt. Her er han med prins Charles på puben The Turf i mars. Foto: Chris Jackson / Pa Photos / NTB

Han er bevisst på at de må beholde kjernen av klubben, samtidig som de utvikler alt rundt.

Nå som de oppnår en viss suksess, og med rammene rundt, er klubben blitt en populær skyteskive.

– Fotballfans finner alltid en grunn til å slenge meldinger til hverandre, og det er også noe av grunnen til at det er så interessant. Det er viktig at vi holder på kjernen som en samfunnsaktør. Hvis vi glemmer det, har det gått ordentlig ille – da har vi mistet målet med dette prosjektet, sier Ker – og sier han skal gjøre alt i sin makt for å motvirke nettopp det.

Men det er ikke mulig å komme utenom at det er en god del Disney over alt som skjer rundt Wrexham. Vi ser flere utkledde som Deadpool, en av Reynolds mest populære karakterer.

Et par timer før kampstart står en mengde supportere utenfor stadion. Det ryktes at Rob McElhenney skal være på plass til sesongens siste hjemmekamp.

Og sant nok, plutselig må folkemengden dele seg for å gi plass til to Mercedes minibusser. Portene lukkes, men fansen roper på McElhenney idet han går ut av bilen.

«Kan du gi en autograf?!». Han lystrer og kommer bort til stor jubel.

– Det føles som er jeg er i fengsel, spøker han på den andre siden av gitterporten.

Tålmodig tar han seg tid til selfier, autografer og en god del vinking mot de mange mobilkameraene som holdes opp.

HEI, FOLKENS: Rob McElhenney spøker, ler, signerer og poserer bak gitteret foran Wrexhams siste hjemmekamp for sesongen. Foto: Jens Friberg / VG

I disse dager er det premiere for den tredje sesongen av «Welcome to Wrexham» på Disney+. Og det er blitt et slags slagord: VG blir gjentatte ganger ønsket velkommen til nettopp Wrexham.

Wrexham vinner selve kampen 2–1 over mestrene fra Stockport, et verdig punktum. Nå venter League One.

– Vi fortjener denne suksessen, sier Nigel.

Målet i det fjerne er Premier League, men på veien har de allerede skapt et unikt eventyr for den litt avsidesliggende arbeiderbyen i Wales. Som supporteren Rob sier:

– Byen smiler. Vi er stolte.