– Jeg vet ikke, jeg var pissnervøs. Det eneste jeg fokuserte på var å skyte ballen i målet. Jeg klarer faktisk ikke å forklare det fordi jeg tenkte ikke i det øyeblikket, sier Haaland til Viaplay.

Øyeblikket han snakker om er før straffesparket som skulle gi 2–0 og sementere seieren i skjebnekampen mot Tottenham.

Seieren gjør at Manchester City vinner Premier League om de slår West Ham hjemme på søndag 17.00.

Skulle City ikke vinne, tar Arsenal tittelen om de slår Everton hjemme til samme tid.

Altså er det Haaland og co. som har skjebnen i egne hender, mye takket være nettopp Haalands to scoringer mot Tottenham. Han beskriver en for ham uvanlig oppladning til den siste scoringen:

– Jeg står med Ruben (Dias) og sier at jeg er så sliten. Det er fortsatt første gang på straffe jeg ikke har tenkt. Det er åpenbart veldig bra på straffe, når man skal gjøre et spark på en ball.

Se hvordan det gikk:

Jærbuen er rett og slett veldig tydelig på at tankeløsheten virkelig, virkelig hjalp. Det var jo tross alt en del på spill, og han var sliten.

– Jeg tenkte ikke og bare blåste den i mål. Det er fort den beste straffen jeg har tatt i hele mitt liv. Det var en helt fantastisk straffe og en fin feiring også, sier nordmannen.

Nordmannen har 27 scoringer – seks mer enn nummer to på lista i Premier League, Cole Palmer. Likevel har det vært en sesong preget av mye kritikk.

Se intervjuet selv her:

– Vi har verdens beste spiss. Han utgjorde forskjellen i dag. Folk snakker mye om ham. I dag trengte vi to mål, sier Citys midtbanegeneral Rodri til Sky Sports.

Haalands sesong ble tema i panelet hos den britiske TV-kanalen etter kampen.

– Greia med Haaland er et vi måler ham mot ham selv. Forventningene er at han skal være best i hver kamp, score hver sjanse. 27 mål ... vi må gi ham den ytterste respekt, all ære, for det han har gjort i Premier League, kommenterte Daniel Sturridge.

Han mener denne scoringen beviser det «telepatiske» forholdet mellom Haaland og De Bruyne:

Kritikken var på sitt verste etter at Roy Keane i slutten av mars sa at Haaland hadde et grunnspill på nivå med en League Two-spiller, altså på nivå fire.

Nordmannen ender etter alt å dømme opp som toppscorer i nok en sesong, men har fått kritikk for manglende bidrag i toppkampene.

Det er det få som kan ta ham på akkurat denne kvelden, der hans to mål hjalp City forsere det aller største hinderet i innspurten av Premier League. Dermed hagler lovordene, her fra Sturridge:

– Vi snakker om en verdensklassespiss og han kommer til å forbedre seg. Og når han forbedrer seg ... woof!

Siste hinder: West Ham på hjemmebane søndag klokken 17.00.