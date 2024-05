– Jeg kommer til å bli her så lenge klubben vil ha meg her, sier portugiseren til Sky Sports etter 3–2-seieren over Newcastle onsdag kveld.

Manchester United-kapteinen var etterlengtet tilbake i startelleveren til en like etterlengtet seier.

De tre poengene gjør at de fortsatt kan komme på syvendeplass, som gir Conference League neste sesong. I tillegg venter FA-cupfinalen mot Manchester City 25. mai.

Fansen skulle hylles etter det som var sesongens siste hjemmekamp på Old Trafford. Fernandes ble spurt om han er med også fremover – etter det har kommet drypp om at en United-exit kan være aktuelt.

DIN RAKKER: Bruno Fernandes’ langvarige intervju med Sky Sports gjorde at Erik ten Hag rett og slett avbrøt det. Han fikk ikke med seg hva kapteinen faktisk hadde sagt. Foto: Dave Thompson / AP / NTB

– Jeg føler klubben vil ha meg her. Jeg har ikke lyst til å være en spiller som klubben ikke vil ha, sier portugiseren til det.

Så, bak ham, dukker manager Erik ten Hag opp. Han har lyst til å avbryte intervjuet, for på den måten å komme i gang med sin appell til fansen midt på banen.

Da sier Fernandes til Sky Sports:

– Hvis de av en eller annen grunn ikke vil ha meg, da kommer jeg til å dra.

Ten Hag spøkte og lo mens han ristet litt i sin kaptein, tilsynelatende uten å få med seg portugiserens siste ord.

Han hadde nemlig utsatt denne talen en liten stund, mens han ventet på portugiseren.

Talen ble til slutt godt mottatt:

Den siste delen av Fernandes’ intervju ble tema på pressekonferansen etter kamp. Ten Hag sier han ikke hadde sett det ennå.

– Klubben vil absolutt beholde Bruno. Det er ikke noe spørsmål om det, sier nederlenderen.

– Men hvorfor tror du han sier det han sier? Han virker ikke overbevist?

– Det jeg vet er at han elsker klubben, fansen og å spille for Manchester United. Det er alt jeg vet. Han gir alltid sitt beste, og setter et eksempel for de andre.

Nederlenderen ser så sitt snitt til å virkelig rose kapteinen, som for å feie all tvil om hans anerkjennelse til side. «Et briljant nivå», sier Ten Hag om Fernandes denne våren.

– Det er ikke lett når alle rundt ham er skadet, og han må bære laget på sine skuldre.

Wayne Rooney. Foto: Carl Recine / REUTERS

Wayne Rooney, som vant en rekke titler med United i sin tid, mener United må bygge laget rundt Fernandes i fremtiden og kommer med en brutal dom:

– Han har kvaliteten og viljen i seg, så må de kvitte seg med resten, sier Rooney på Sky Sports som TV-ekspert.

– Behold de unge spillerne og Bruno. Ellers må det en stor oppryddnig til. Jeg tror ikke det skje det neste året, men i løpet av noen år, sier Rooney videre.

Han er klokkerklar på at rødtrøyene trenger bedre spillere for å kjempe med Manchester City, Liverpool og Arsenal.

Manchester United avslutter ligasesongen borte mot Brighton på søndag klokken 17. Tar de flere poeng enn Newcastle (som møter Brentford borte), klatrer det opp på syvendeplass og tangerer sitt verste Premier League-resultat noensinne.