Både Southampton og Leeds rykket ned fra Premier League til Championship etter forrige sesong.

Adam Armstrongs mål i 1. omgang sørget for at det bare ble én sesong på nest øverste nivå for Southampton for denne gang. Klubben spilte i Premier League fra 2012/13-sesongen frem til nedrykket sist sesong.

Etter nedrykket tok Russell Martin over ansvaret, og ledet Southampton tilbake til Premier League på første forsøk.

Russell Martin Southampton-manager

Armstrong ble spilt alene gjennom av William Smallbone. Skrått fra høyre plasserte lagets toppscorer ballen i lengste hjørnet bak Leeds’ keeper Illan Meslier.

Innbytter Daniel James traff tverrliggeren og holdt på å sende lagene til ekstraomganger seks minutter før fulltid, men det ble bare med nesten for Leeds.

Leeds og Southampton tok seg begge til playoff-finalen etter å ha slått henholdsvis Norwich og West Brom over to kamper i playoff-semifinalene.

Leeds lå lenge i posisjon til å rykke direkte opp, men en formdupp mot slutten av sesongen gjorde at Daniel Farkes menn endte på 3.-plass. I playoff-semifinalen vant de 4–0 mot Norwich over to kamper.

Southampton endte på 4.-plass i Championship, og vant 3–1 over to kamper mot West Brom.

Southampton tok dermed sin tredje strake seier mot Leeds denne sesongen. The Saints vant 3–1 hjemme og 1–2 borte.

Vinneren sikrer seg også en solid økonomisk godbit, angivelig på rundt 170 millioner pund – tilsvarende 2,3 milliarder norske kroner.

Grafikk: sofascore.com