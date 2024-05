– Det var deilig, sier Grønbæk til Avisa Nordland.

I løpet av førsteomgangen viste han hvorfor Bodø/Glimt avslo et bud på over 100 millioner kroner på dansken i vinter.

Etter 18 minutter gjorde han alt selv. Han danset mellom fire-fem Tromsø-spillere før han hamret ballen i nettet.

– Han er spesiell. Han må de bare nyte så lenge de har ham. Det er så utrolig godt gjort, sa TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller, som kåret Grønbæk til banens beste spiller.

– Han bare flyter over gresset. Det er så skyhøyt nivå. Vi nærmer oss 200 millioner nå, utbrøt TV 2-ekspert Jesper Mathisen i TV 2s FotballXtra.

Få minutter senere var dansken på rett sted til rett tid og snublet inn en retur på et skudd fra Ulrik Saltnes.

I andre omgang økte Kasper Høgh til 3–0, før innbytter Jens Petter Hauge prikket inn Glimts fjerde kort tid etter at han kom inn på banen.

Kampen var det første møtet mellom lagene etter at Bodø/Glimts lille Tromsø-raid.

I løpet av få januardager hentet de både Tromsøs hovedtrener Gaute Helstrup som ny assistent og Jostein Gundersen på stopperplass.

Senere hentet de også speideren Jo Nymo Matland, som har vært en nøkkelperson for spillerrekrutteringen i Tromsø.

Senere fikk de også kloa i Tromsø-gutten August Mikkelsen fra svenske Hammarby. Den tidligere TIL-spilleren har vært en populær mann i ishavsbyen, og var innmeldt i supporterklubben Forza Tromsø.

Følgelig ble det mange meldinger i sosiale medier før kampen. Tromsø-fansen blant annet hadde et stort banner med Quisling-paralleller før kampstart.

BANNER: «Det henstilles på det alvorligste til quislinger, hird og kvinnelige såvel som mannlige personer som har hatt intim omgang med bodøjævlene at de ikke deltar i 16. mai-festlighetene». Foto: Mats Torbergsen / NTB

Det ble også hengt opp en dukke i røde og hvite farger i en galge i Bodø før kampen.

– For meg blir det for mye følelser. Vi må holde det på et noenlunde anstending nivå. Det føler jeg til tider at vi ikke klarer. De folkene som kommer til Bodø/Glimt har gjort en fantastisk jobb i Tromsø. Verden må gå videre, sa Knutsen til TV 2 før kampen.

Etter kampen var han fornøyd.

– Vi har fokus på det vi skal ha fokus på. Vi holder hodet kaldt, sier Knutsen til Avisa Nordland.