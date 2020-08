Brann-treneren ferdig: Avsluttet pressekonferansen med å sitere Max Manus

Saken oppdateres fortløpende.

– Vi er enige om å avslutte et langt og innholdsrikt samarbeid. Dette er en spesiell dag for oss. Vi vil si tusen takk for innsatsen, Lars Arne - og takk for alt du har gjort Brann, sier daglig leder, Vibeke Johannesen.

Hun startet hele pressekonferansen med en beklagelse på vegne av klubben.

– Vi beklager at vi har vært utrolig utilgjengelige siden kampen på lørdag. Vi er i en veldig krevende situasjon, og har prioritert å bruke tiden godt til å finne gode løsninger, sier hun.

– Følelsesladd

Dermed er det slutt for Nilsen etter fem år i Brann. Etter å ha tatt klubben opp fra nivå to, og til to medaljer i Eliteserien, har det gått langt tyngre de siste to sesongene.

Lars Arne Nilsen stilte ikke opp for å møte pressen etter 1–2-tapet for Vålerenga lørdag. Mandag morgen erfarte Bergens Tidende at 56-åringen var ferdig jobben. Det ble senere bekreftet på en pressekonferanse på Stadion.

– Først vil jeg si at jeg burde ha stilt opp i pressesonen etter kampen mot Vålerenga. Det ble følelsladd for meg, jeg visste utgangen da vi ikke klarte å vinne. Jeg følte også at gutta visste det, for det var en spesiell atmosfære i garderoben. Det beklager jeg, sier Nilsen på pressekonferansen.

– Brann er der de skal være

Nilsen nevnte at han tok over et lag som slet i 1. divisjon i 2015, og at laget siden rykket opp, har tatt to medaljer i Eliteserien og spilt i Europa.

– Vi nærmet oss toppen av norsk fotball. I år - og det er kanskje et bra tegn - så kvitter man seg med en trener når laget ligger på øvre halvdel i Eliteserien. Da er Brann der de skal være.

– Bestillingen til meg før sesongen var tøff - og det skal den være i Bergen. Vi skulle være i toppen, bruke unge spillere og levere gøy fotball. Det klarte ikke jeg. Det ble for tøft, sier en preget Nilsen.

Han forteller at partene nå «skilles som gode venner».

– Jeg har ingen konflikter i klubben, verken med spillere, ledelse eller styre. «No hard feelings». Vi har kjempet sinnssykt for å komme dit vi er. Dette laget kommer til å bli bra, det er voldsomt potensial i gjengen. Jeg vil takke alle som har stått opp for meg, sier Nilsen.

Nilsen avsluttet presseseansen med et sitat fra den norske motstandsmannen under andre verdenskrig, Max Manus:

«Det vil helst gå bra». Så takket han for seg.

Begge parter fornøyde

I én-til-én-intervjuet med Bergens Tidende i etterkant utdypet han mer.

– Det sterkeste vi gjorde var i 2018, da var vi litt som Bodø/Glimt nå. Men så skjedde det ting som gjorde at vi ikke holdt helt inn, sier Nilsen.

– Har dere i fellesskap kommet frem til at dette var riktig - eller ble du sparket fra jobben?

– Vi er blitt enige om en avtale som begge er fornøyde med, sier Nilsen - som sier at han nå skal ta farvel med spillerne og trenerapparatet på en skikkelig måte.

Trenerjakt

Nå starter jobben med å finne en erstatter. En rekke trenerprofiler er ledige på markedet. Blant andre Åge Hareide, Kåre Ingebrigtsen og Tor Ole Skullerud står uten jobb. I tillegg er Kjetil Knutsen i Bodø/Glimt et navn som stadig nevnes.

