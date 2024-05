Det skjedde da FC Midtjylland tok sin første ligatittel på åtte år

For åtte minutter ut i kampen mot Silkeborg dukket Kristoffer Olsson (28) opp på storskjermen på arenaen til stor jubel fra publikum. Han satt ved siden av klubbens direktør Claus Steinlein på tribuneplass, skriver Aftonbladet.

Trener for Midyjylland, Thomas Tomasberg, var full av følelser.

Kristoffer Olsson Svenske i dansk fotball

– Fotball kommer jo litt i andre rekke her, men at han kan være med å feire her i dag er jeg så takknemlig for, ikke minst for ham og familiens hans. En utrolig jobb fra en mann vi trodde var døden nær, og nå står han her og kan være med å feire, sa Tomasberg til Viaplay+ etter kampen.

28-åringen ble innlagt på sykehus etter å ha fått flere blodpropper i hjernen i februar. Han ble en periode behandlet i respirator, men har de siste ukene gjenvunnet sine motoriske og verbale evner, ifølge klubben.

Det har vært tre måneder med uvissthet, sier den svenske avisen.

– Det er enormt stort, sier klubbdirektør Steinlein til Ekstrabladet.

SVENSKE LANDSLAGET: Kristoffer Olsson fikk en hilsen fra landslagskolleger da Sverige møtte Portugal til vennskapskamp i slutten av mars: Vi er med deg, Koffe, sto det på trøyen de holdt opp. Foto: Luis Vieira / AP / NTB

Midtjylland lå under 0-2, men klarte 3-3 samtidig som erkerivalen Brøndby overraskende tapte. Dermed sikret Midtjylland sitt første seriegull siden 2015.

På TV-bildene kunne man se Olsson feire med folk på tribunen før han ble kjørt ned på banen i en golfbil med pokalen i hendene og fikk være med å løfte den.