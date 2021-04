Fotball-Europa jubler etter Super League-skred: – Eierne må bønnfalle om tilgivelse

I tur og orden bekreftet Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester United og Chelsea at de trekker seg fra Super League.

– Jeg gleder meg over gårsdagens kunngjøring. Dette er det rette resultatet for fotballfans, klubber og lokalsamfunn over hele landet. Vi må fortsette å beskytte vårt verdsatte nasjonale spill, fastslo den britiske statsministeren Boris Johnson på Twitter onsdag morgen.

Ekspert hos Sky Sports og tidligere Manchester United-spiller Gary Neville sier:

– Folket har talt. Vi var på randen av anarki hvis dette hadde fortsatt.

Neville uttrykte tirsdag kveld på Sky at verken eierne av Liverpool eller Manchester United har noen plass i sine klubber lengre.

– Fotball tilhører fansen. I dag mer enn noensinne, skriver Barcelona-stopper Gerard Piqué på Twitter.

Tidligere Liverpool-spiller Stephen Warnock sier til BBC:

– Eierne må være veldig, veldig forsiktige nå. De må bønnfalle om tilgivelse.

Lurer du fortsatt på hva alt dette oppstyret om Super League er? Se her:

– Det har vært avskyelig slik dette har blitt håndtert. Du ser fansens makt. Ikke glem at fotballspillere også er fans, sier Warnock.

Cesc Fàbregas, som nå spiller for AS Monaco, uttrykker seg slik på Twitter.

– Bra jobbet, fotballsupportere. Denne vakre sporten er ingenting uten dere.

Barcelona er sammen med Real Madrid, Atlético Madrid, Inter, Juventus og Milan de seks ikke-engelske klubbene fra de tolv opprinnelige. Det er ikke bekreftet at noen av disse trekker seg fra prosjektet.

– For en flott dag for fotball. La oss fortsette å spille, fortsette å kjempe, la oss fortsette å drømme. Det er grunnen til at vi gjør dette, skriver Manchester City-backen Benjamin Mendy.

Mesut Özil (nå Fenerbahçe) uttrykker seg slik på Twitter - med et bilde av emblemet til den tyrkiske ligaen, som heter Super League:

– Det finnes bare én Super League.

Må senke prisene

Tidligere Chelsea-spiller - og landslagsspiller for Wales - Helen Ward har sin klare mening om hvilke følger denne saken må få:

– Neste steg må være at de selvproklamerte «Big Six» kraftig reduserer billettprisene for sine lojale og lidenskapelige fans, som rett og slett reddet dem og reddet fotballen. Det ville være en måte å si unnskyld og vise hvor mye fansen betyr.

Mandag var Liverpools James Milner og Leeds’ Patrick Bamford ute og sa sin klare mening.

Manchester United-duoen Luke Shaw og Marcus Rashford samt Manchester Citys playmaker Kevin de Bruyne sa også tydelig ifra.

Etter at Super League begynte å smuldre opp, kom Liverpool-spillerne med en samlet pressemelding hvor de gjorde det klart at de er imot konseptet.

– Jeg er veldig glad for at Liverpool nå har meldt at de er ute. Det har jeg virkelig håpet på etter at flere av de andre var på vei ut, sier John Arne Riise til VG.

– Jeg var utrolig skuffet over at de i det hele tatt var med, men glad og lettet over at de nå har tatt det rette valget. Dette viser at trenere, spillere og ikke minst fansen har en ufattelig sterk stemme, legger han til.

Pressemeldingene hvor de engelske klubbene gjorde det klart at de trekker seg fra Super League varierte i både lengde og innhold.

– Vi gjorde en feil og ber om unnskyldning, skrev Arsenal.

– Husk hvem dere er, hva dere er og hvem dere representerer, skriver Arsenal-legenden Ian Wright i et svar til klubben.

Chelseas supporterklubb skriver i en pressemelding at dette er en seier for supportere verden over. Slik så det ut utenfor Stamford Bridge tirsdag kveld: