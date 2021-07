Adresseavisen viser RBKs bortekamp på Island

TIL ligger dårlig an - men denne eksperten mener det er lys i tunnelen: - De skiller seg positivt ut i Eliteserien

Adresseavisen hadde fra før rettighetene til å vise RBKs hjemmekamper i kvaliken til Conference League, og nå er det klart at også torsdagens bortekamp mot islandske FH Hafnarfjördur blir sendt på adressa.no.

– Jeg er strålende fornøyd, sier annonsedirektør i Adresseavisen, Pål Munkvold.

– Det er viktig for oss å vise kampen for det trønderske publikummet, og det blir ekstra viktig med bortekamper når ingen får reist over og sett kampen live, sier han.

Torsdagens islandske motstander tok seg av irske Sligo Rovers i den første kvalikrunden, mens Rosenborg altså går direkte inn til den andre av potensielt fire kvalikrunder.

RBK-laget reiser til Island onsdag, og kampen mot FH, som blant annet har den gamle RBK-helten Matthias Vilhjalmsson på laget, blir tilgjengelig for Adresseavisens abonnenter.

Kampen kommenteres av Ole Sagbakken og Bent Skammelsrud.